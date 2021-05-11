تجاوب حكومي ووزاري مع وفد ليبيا في «أولمبياد طوكيو»

تجاوب حكومي ووزاري مع وفد ليبيا في أولمبياد طوكيو. (إنترنت)

أكد رئيس الوفد الرياضي الليبي المشارك في أولمبياد طوكيو، يوليو المقبل علي صابر، أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، أبدى تجاوبًا كبيرًا، في تذليل الصعاب للوفد الليبي المشارك في أولمبياد طوكيو، وطلب من اللجنة الأولمبية موافاته بالموقف العام للمشاركة.

وأضاف صابر، في تصريحات خاصة إلى «بوابة الوسط» أن وزير الرياضة الأستاذ عبدالشفيع الجويفي، أكد دعمه للمشاركة، وعقد اجتماعًا مشتركًا بين اللجنة الأولمبية والوزارة ومدير العلاقات الخارجية بوزارة الرياضة، تم الاطلاع فيه على آخر الإجراءات التي اتخذت بشأن المشاركة.

وتابع صابر أن اجتماعًا تنسيقيًّا سيعقد عقب عيد الفطر المبارك، لاستكمال التنسيق وتذليل الصعاب من أجل مشاركة ليبيا في هذا المحفل العالمي.

يذكر أن ثلاث ألعاب تأكدت مشاركتها في الأولمبياد، وهي السباحة وألعاب القوى والتجديف، والفرص لا زالت متاحة أمام ألعاب القوس والسهم والجودو والأثقال التي تخوض هذا الشهر تصفيات التأهل للأولمبياد.