انفرادات وتصاعد في النقاط للأهلي بنغازي والاتحاد والسويحلي بعد الجولة الـ10

مباراة الأهلي بنغازي أمام التعاون (صفحة الأهلي بنغازي عبر فيسبوك)

شهد أمس الإثنين إقامة أربع مباريات ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، حيث استطاع فريق «الاتحاد» العودة من مدينة زوارة بثلاث نقاط ثمينة جعلته في صدارة المجموعة الثانية برصيد 22 نقطة بعد فوزه على «أولمبي الزاوية» بهدف سجله محمد زعبية في الدقيقة 78، فيما بقي «أولمبي الزاوية» بنفس رصيده السابق 10 نقاط.

في ملعب شهداء بنينا واصل فريق «الأهلي بنغازي» حصد النقاط بعد فوزه على التعاون بهدف سجله إبراهيم أبودبوس في الدقيقة 47 من زمن الشوط الثاني ليرفع «الأهلي بنغازي» رصيده إلى 18 نقطة من 6 مباريات، أما فريق «التعاون» فرصيده 8 نقاط.

في ملعب مصراتة عمق فريق «السويحلي» جراح «الشط» الذي قدم مباراة كبيرة، لكنه خسر في النهاية، حيث استطاع مهاجم «السويحلي» محمد المنقوش تسجيل هدف الفوز الوحيد ليرفع «السويحلي» رصيده إلى 15 نقطة بينما تجمد فريق «الشط» عند 4 نقاط.

في ملعب طرابلس تعادل «الاتحاد المصراتي» مع «المحلة» بهدفين لكل منهما سجل للمحلة عمر بالحاج في الدقيقة11 والهادي عمارة في الدقيقة 28 وسجل للاتحاد المصراتي أيمن اعمير وأحمد القديري، بهذه النتيجة رفع الاتحاد المصراتي رصيده 17 نقطة، كما أضاف المحلة نقطة في رصيده ووصل إلى 12 نقطة.

في الوقت نفسه أعلنت لجنة المسابقات مواعيد المباريات المؤجلة لفريق «الأهلي بنغازي»، حيث سيلعب الفريق كل ثلاثة أيام مباراة أولاها أمام فريق «الأخضر» في 26 مايو الجاري و«شباب الجبل» 29 مايو و«نجوم أجدابيا» في الأول من المقبل يونيو.