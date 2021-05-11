اتحاد الكرة الليبي يعلن مواعيد الجولة 11 ومؤجلات الأهلي بنغازي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الثلاثاء 11 مايو 2021, 02:07 مساء
مباراة الأهلي بنغازي أمام التعاون (صفحة الأهلي بنغازي عبر فيسبوك)

كشفت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم عن مواعيد مباريات الأسبوع الحادي عشر لمسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم بالمجموعتين الأولى والثانية.
 
الخميس 20 مايو
بملعب البيضاء شباب الجبل يلتقي النصر، وبملعب بنينا الصداقة يتبارى مع التعاون، وبملعب طرابلس الاتحاد يستضيف السويحلي، وبملعب الخمس الأولمبي يحل ضيفا على الخمس.

الجمعه 21 مايو
بملعب بنينا الهلال يلتقي التعاون، وبملعب أجدابيا الأنوار يحل ضيفا على نجوم أجدابيا، وبملعب طرابلس الوحدة يلتقي المحلة، وبملعب صبراتة رفيق يتبارى مع الأهلي طرابلس.

السبت 22 مايو
بملعب المرج الأخضر يتبارى مع دارنس، وبملعب سرت الأهلي بنغازي يحل ضيفا على خليج سرت، وبملعب مصراتة أبوسليم يحل ضيفا على الاتحاد المصراتي، وبملعب طرابلس المدينة يلتقي الشط.
 
كما حددت لجنة المسابقات أيضا مواعيد المباريات المؤجلة لفريق الأهلي بنغازي في مرحلة الذهاب، التي ستكون وفق التالي:

الأربعاء 26 مايو
الأخضر يستضيف الأهلي بنغازي على ملعب البيضاء.

السبت 29 مايو
بملعب بنينا الأهلي بنغازي يلتقي شباب الجبل.

الثلاثاء 1 يونيو
بملعب بنينا الأهلي بنغازي يلتقي نجوم أجدابيا.

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