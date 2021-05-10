3 من نجوم «الأهلي طرابلس» السابقين في زيارة لرمز الكرة الليبية الهاشمي البهلول

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | الإثنين 10 مايو 2021, 10:01 مساء
3 من نجوم «الأهلي طرابلس» السابقين في زيارة لرمز الكرة الليبية الهاشمي البهلول. (إنترنت)

قام ثلاثة من نجوم فريق «الأهلي طرابلس» لكرة القدم السابقين، حسن النابولي وأبوبكر بن إبراهيم وشكري بن حامد، بزيارة لرمز الكرة الليبية والنادي الأهلي الهاشمي البهلول، الذي تعرض لأزمة صحية لازمته طيلة السنوات الماضية.

وجاءت الزيارة ترسيخًا لقيم الوفاء في الرياضة الليبية، وذلك ضمن سلسلة زيارات متكررة باعتبار الهاشمي البهلول، رمزًا كرويًّا كبيرًا وصاحب رحلة رياضية تجاوزت نصف القرن.

وهو اللاعب والمدرب والإداري في النادي والمدرب السابق لمنتخب ليبيا وأحد رموز الكرة الليبية الكبار، ولازال الهاشمي يعاني آثار الأزمة الصحية التي تعرض نهاية العام 2015.

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