رامي الطاهر يتوج بكأس شطرنج مصراتة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الإثنين 10 مايو 2021, 08:15 مساء
رامي الطاهر يتوج بكأس شطرنج مصراتة. (إنترنت)

أُسدل الستار البارحة على بطولة مصراتة للشطرنج، التي تميزت بالتنظيم المحكم والمنافسة القوية، وبمشاركة أبرز لاعبي الشطرنج في ليبيا.

وفي الجولة التاسعة والأخيرة فاز محمد الحراري، على طلعت زينهم ورامي الطاهر على مصطفى حمرانة، وأبو بكر العربي على منتصر أبومليانة وعبدالله الفيتوري على هاشم النعمين وأحمد نصرالدين على محمد حميدة، وعلي الشعافي على نوري المحيشي، وعز الدين رحومة على خالد جعفر، وتعادل حسون الصابري مع محمد البركي.

وجاء الترتيب العام للبطولة كالتالي..

توج اللاعب رامي الطاهر عمار بكأس البطولة ومبلغ 2500 دينار، وجمع في رصيده 7.5 نقطة، وحقق رامي الفوز في 6 مباريات على ساجي بركة، وعز الدين رحومة، وأحمد نصر الدين، والعراقي عبد الله عبد الستار، والمصري طلعت زينهم، ومصطفى حمرانة، وتعادل في 3 مباريات مع محمد السوري، ومنتصر أبومليانة، وأبوبكر العربي.

وتوج اللاعب محمد الحراري بكأس الترتيب الثاني ومبلغ 2000 دينار وبرصيد 7 نقاط، بعد فوزه في 6 مباريات على كل من أكرم رميدا، وجمال مخلوف، وأبوبكر العربي، وخالد جعفر، والعراقي عبد الله عبد الستار، والمصري طلعت زينهم، وتعادل في مباراتين مع عبد المجيد عاشور، ورامي عمار، وخسارة واحده أمام منتصر أبومليانة.

وتوج بكأس الترتيب الثالث ومبلغ 1500 دينار اللاعب المصري طلعت زينهم برصيد 7 نقاط لفوزه في 7 مباريات على زياد القبي، وعبد المنعم دعدوش، ومحمد البركي، وهاشم النعمي، ومصطفى حمرانة، ومنتصر أبومليانة، والعراقي عبد الله عبد الستار، وتعادل زينهم في مباراة، وفقد النتيجة في مباراتين أمام رامي عمار ومحمد السوري.

وبكسر التعادل أيضًا جاء اللاعب أبوبكر العربي رابعاً وتحصل على مبلغ 1000 دينار والعربي المتوج بآخر بطولة للشطرنج في ليبيا 2018، جمع 7 نقاط بعد أن حقق الفوز في 6 مباريات على كل من محمد أحميدة، وخالد جعفر، وفوزي التائب، وعبد المجيد عاشور، وهاشم النعمي، ومنتصر أبومليانة، وتعادل فى مباراتين أمام رامي عمار، وحسين الصابري، وخسارة واحدة مع محمد السوري، وهي أول خسارة للعربي منذ أكثر من ست سنوات في البطولات المحلية.

كما جاء خامسًا منتصر أبومليانة برصيد 6.5 نقطة، وتحصل على 500 دينار، وبكسر التعادل جاء عبدالله الفيتوري سادسًا 6.5 نقطة تساوى بعدها سبعة لاعبين برصيد 6 ست نقاط.

وبكسر التعادل جاء اللاعب مصطفي حمرانة سابعًا والعراقي عبدالله العيساوي ثامناً ومحمد البركي تاسعًا وحسين الصابري عاشراً، والحادي عشر عزالدين رحومة والثاني عشر علي الشعافي، والثالث عشر أحمد نصرالدين، والرابع عشر محمد طقوق 5.5 نقطة، والخامس عشر عبدالمجيد عاشور 5.5 نقطة، والسادس عشر خالد جعفر 5 نقاط، والسابع عشر طه المكاس 5 نقاط، والثامن عشر حسام غليو 5 نقاط، والتاسع عشر هاشم النعمي 5 نقاط، والعشرين جمال مخلوف 5 نقاط.

يشار إلى أن البطولة باستضافة نادي التصدي بمصراتة وكانت بالنظام السويسري، ومن 9 جولات، وزمن اللعب 25 دقيقة لكل لاعب.

وترأس اللجنة المنظمة عبدالعزيز القذافي، والحكم الرئيسي أحمد شراطة، وحكام البطولة بشير القايد، وعمادالدين عبيد ويوسف الساحلي، ولجنة الطعون ضمت السوري الحراري وهاشم النعمي.

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