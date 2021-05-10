الأهلي طرابلس وخليج سرت وشباب الجبل تفوز بثلاث نقاط ثمينة في الدوري

فريق الأهلي طرابلس. (إنترنت)

جرت الليلة الماضية ثلاث مباريات ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الليبي لكرة القدم، حيث استطاع فريق «خليج سرت» تحت قيادة مدربه ناصر الحضري، تحقيق الفوز الثاني على التوالي من خارج الديار، وكذلك فوز «الأهلي طرابلس» على «الخمس»، بعد تعادلين أمام «الاتحاد» و«الأولمبي».

وفي ملعب شهداء بنينا استطاع فريق «خليج سرت» تحقيق انتصاره الثاني على التوالي، بعد الفوز على «التحدي» خارج الديار بهدفين نظيفين، سجلهما رمزي المناعي في الشوط الأول وأحمد جمال من ضربة رأسية في الدقيقة 65 من الشوط الثاني.

بهذه النتيجة رفع «خليج سرت» في المجموعة الأولى رصيده من النقاط إلى النقطة 12، أما فريق «التحدي» الذي خسر المباراة الثانية على التوالي فرصيده من النقاط 16 نقطة.

وفي ملعب الخمس عاد فريق «الأهلي طرابلس» بفوز ثمين على حساب فريق «الخمس» بنتيجة هدف دون رد، سجله المدافع التونسي وسام أبو سنينة في الدقيقة 66 من زمن الشوط الثاني.

بهذه النتيجة تصدر «الأهلي طرابلس» المجموعة الثانية موقتًا بـ20 نقطة، أما فريق «الخمس» فبقي بنفس رصيده السابق 14 نقطة.

وشهدت مباراة «شباب الجبل» و«الأنوار» تسجيل خمسة أهداف، ثلاثة أهداف لـ«شباب الجبل» وهدفين لـ«الأنوار» في مباراة شهدت الندية بين الفريقين.

بهذه النتيجة رفع فريق «شباب الجبل» رصيده إلى النقطة السابعة، أما فريق «الأنوار» فرصيده من النقاط 5 نقاط.

وكان فريق «الهلال» افتتح منافسات الأسبوع العاشر ليلة السبت، وفاز على فريق «نجوم أجدابيا» بهدف دون مقابل ليرفع رصيده من النقاط إلى 23 نقطة متصدر ترتيب المجموعة الأولى موقتًا.

وسيلتقي الليلة «الأهلي بنغازي مع «التعاون»، و«الاتحاد» مع «الأولمبي» و«السويحلي» مع «الشط».