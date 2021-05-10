هاميلتون يعتزم تقرير مستقبله مع مرسيدس

لويس هاميلتون (تويتر)

أكد بطل العالم سبع مرات البريطاني لويس هاميلتون والساعي للقب ثامن لفك ارتباطه مع الأسطورة الألماني ميكايل شوماخر، أمس الأحد، أنه يرغب في تكوين رؤية واضحة بشأن مستقبله مع مرسيدس لعام 2022 قبل العطلة الصيفية في أغسطس المقبل.

وقال هاميلتون في المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب فوزه بسباق جائزة إسبانيا الكبرى متقدما على سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرشتابن: «لا نرغب أبدا في أن نجد أنفسنا في الحالة ذاتها التي مررنا بها في يناير وفبراير الماضيين، هدم الأمر بفترة الراحة في فصل الشتاء، أنا متأكد أنه لم يساعد مدير الفريق النمساوي توتو وولف على الاسترخاء»، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

وكان البريطاني أحرز على حلبة برشلونة الأحد فوزه الخامس تواليا منذ العام 2017 والسادس في مسيرته بعد أول في العام 2014، متساويا مع سائق فيراري السابق شوماخر صاحب الرقم القياسي لعدد الانتصارات، كما رفع عدد انتصاراته في البطولة العالمية إلى 98 وانطلاقاته من الصدارة إلى 100.

وتابع هاميلتون: «لا جدوى من التسرع لكن أعتقد انه يجب أن أكون عاقلا، وأن نبدأ المناقشات بسرعة، هي دائما عملية معقدة لذا آمل في أن نبدأ قريبا، ما دام أن ذلك لا يتعارض مع عملنا والجوائز الكبرى الـ19 المتبقة، لكن من الرائع أن نكون قد توصلنا إلى اتفاق ما قبل العطلة الصيفية».