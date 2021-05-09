راديو «ليبيا سبورت» يكرم 8 شخصيات رياضية

جانب من حفل تكريم راديو «ليبيا سبورت» (إنترنت)

أقام راديو «ليبيا سبورت» بمصراتة احتفالية رياضية لتكريم الشخصيات الرياضية المميزة وسط حضور رياضي لافت في احتفالية كبيرة أُقيمت بنادي التحدي بمصراتة.

وقال مدير الراديو، مصطفى المصلي، إن اختيار الشخصيات المكرمة تم بعناية ووفق معايير وحسب ما قدمت هذه الشخصيات من عطاء، خاصة التي كان لها حضور دولي، وشمل التكريم 8 شخصيات وهم: نائب رئيس الاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة عدنان البكاك.

أيضًا شمل التكريم رئيس الاتحاد المغاربي لكرة القدم المصغرة حسين طويلب، والحكم الدولي في رفع الأثقال عبدالباسط الحداد، والرياضي الدولي في بناء الأجسام صلاح أبوفناس، والحكم الدولي في الكرة الطائرة لذوي الإعاقة خالد شينشح، والإداري أحمد جعفر، والمدرب عبدالباسط العكروت، ورياضي من ذوي الإعاقة عمر هروس، وذلك تكريمًا لعطائهم الدولي خلال العشر سنوات الأخيرة.