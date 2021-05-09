الخمس يلتقي الأهلي طرابلس.. شباب الجبل مع الأنوار.. التحدي يستضيف خليج سرت.. الأحد

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأحد 09 مايو 2021, 05:42 مساء
مباراة الأهلي طرابلس والأولمبي (صفحة الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)

يتجدد الموعد، اليوم الأحد، وعلى الأضواء الكاشفة مع ثلاث مباريات في الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، ففي المجموعة الأولى ستقام مباراتين، الأولى بملعب البيضاء، شباب الجبل يلتقي الأنوار، والمراقب علي عطية.

قبل المباراة شباب الجبل فى أخر ترتيب المجموعة بأربع نقاط، والأنوار في الترتيب الحادي عشر ما قبل الأخير بخمس نقاط.

وبملعب بنينا يستضيف التحدي فريق خليج سرت والمراقب حمد عبدالجواد، التحدي رابع المجموعة الأولى برصيد 16 نقطة، والخليج السادس برصيد 9 نقاط.

وفي المجموعة الثانية سيلتقي على ملعب مصراتة فريق الخمس مع الأهلي طرابلس والمراقب جمال أمبية، الأهلي طرابلس ثان المجموعة الثانية برصيد 17 نقطة، والخمس ثالثا برصيد 14 نقطة.

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