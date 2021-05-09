7500 دينار تشعل منافسات شطرنج مصراتة

منافسات الشطرنج (أرشيفية : الإنترنت)

احتل المصري طلعت زينهم صدارة بطولة مصراتة للشطرنج التي يستضيفها نادى التصدي برصيد 7 سبع نقاط من ثمان جولات، يلاحقه بفارق نصف نقطة اللاعبان رامي الطاهر ومنتصر أبومليانة برصيد 6.5 نقطة لكل منهما، ومن خلفهم ثلاثة لاعبين برصيد 6 ست نقاط لكل منهم، وهم: أبوبكر العربي ومحمد السوري ومصطفى حمرانة، وفي الترتيب من السابع إلى التاسع ثلاثة لاعبين برصيد 5.5 نقطة وهم: محمد البركي وعبدالله الفيتوري وحسين الصابري.

ويتجدد الموعد اليوم الأحد في تمام الساعة 10.30 مساء مع الجولة التاسعة والختامية للبطولة، وأبرز المواجهات تجمع المتصدر طلعت زينهم تصنيف 2275 برصيد 7 نقاط بمحمد الحراري 1856 ورصيده 6 نقاط، ورامي الطاهر برصيد 6.5 نقطة وتصنيفه 2077 يلتقي مصطفى حمرانة تصنيف 2041 برصيد 6 نقاط، ومنتصر أبومليانة 6.5 نقطة وتصنيفه 2047 سيتبارى مع أبوبكر العربي 6 نقاط وتصنيفه 2114.

يلتقي حسين الصابري مع محمد البركي وكلاهما برصيد 5.5 نقطة، وعبدالله الفيتوري 5.5 نقطة يلاقي هاشم النعمي 5 نقاط، والعراقي عبدالله العيساوي مع حسام غليو وكلاهما برصيد 5 نقاط، ومحمد حميده يلتقي أحمد نصرالدين وكل منهما بـ5 نقاط، ونوري المحيشي سيتباري مع علي الشعافي وكلاهما بـ5 نقاط، وخالد جعفر يلتقي عزالدين رحومة وكل منهما بـ5 نقاط.

يشار إلى أن البطولة تضم كوكبة من أبرز لاعبي شطرنج ليبيا وهى بالنظام السويسري من 9 جولات ومصنفة دوليا، وتقدر جوائز البطولة بـ7500 دينار، حيث خصصت اللجنة المنظمة بنادي التصدي، 2500 دينار للفائز بالمركز الأول، والثاني 2000 دينار، والثالث 1500، والرابع 1000، والخامس 500 دينار.

منافسات الشطرنج (أرشيفية : الإنترنت)