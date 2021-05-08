الهلال ونجوم أجدابيا في افتتاح الأسبوع الـ10 من الدوري الليبي الممتاز

مباراة الهلال في الدوري الليبي (صفحة الهلال عبر فيسبوك)

تنطلق منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الليبي الممتاز، اليوم السبت، حيث سيلتقي فريقي الهلال ونجوم أجدابيا في مستهل مباريات الأسبوع على أرضية ملعب شهداء بنينا، ببنغازي.

وفيما يلي باقي جدول مباريات الأسبوع العاشر، بحسب ما أعلنته لجنة المسابقات.

المجموعة الأولى:

9 مايو.. التحدي يلتقي خليج سرت بملعب شهداء بنينا، وشباب الجبل يلتقي الأنوار بملعب شيخ الشهداء بالبيضاء.

10 مايو.. الأهلي بنغازي يلتقي التعاون بملعب بنينا.

11 مايو.. النصر يلتقي الأخضر بملعب بنينا.

12 مايو.. دارنس يلتقي الصداقة بملعب بنينا.

المجموعة الثانية:

9 مايو.. الخمس يلتقي الأهلي طرابلس بملعب مصراتة.

10 مايو.. السويحلي يلتقي الشط بملعب مصراتة، والأولمبي يلتقي الاتحاد بملعب زوارة.

11 مايو.. رفيق يلتقي الوحدة بملعب زوارة، والمدينة يلتقي أبوسليم بملعب طرابلس.

وقد حددت لجنة المسابقات 17 مايو موعدًا للمباراة المؤجلة من الأسبوع الرابع بين الأهلي بنغازي ودارنس.