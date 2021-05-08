مشروع قانون رياضي جديد يسعد الليبيين

محمد قريميدة (أرشيفية : الإنترنت)

عبرت عدة شخصيات رياضية عن امتنانها لقرار وزير الرياضة، عبدالشفيع الجويفي، بتشكيل لجنة لإعداد مسودة قانون عام للرياضة يحدد العلاقة بين المكونات الرياضية؛ لعرضه على الجسم التشريعي لإصدار القانون.

وتضم اللجنة 12 عضوًا برئاسة محمد أبودبرة رئيس اللجنة الأولمبية الليبية السابق وستشرع قريبًا في اجتماعاتها.

الأمين العام الأسبق لاتحاد الكرة وعضو إدارة النادي الأهلي طرابلس السابق عبدالواحد أبوزقية أشاد بالخطوة واعتبر تشكيل لجنة خطوة إيجابية لحاجة الرياضة الليبية لهذا القانون، وقال: «كم كنت انتظر مثل هذا القرار».

لاعب الأهلي طرابلس والمنتخب الوطني لكرة القدم السابق أبوبكر بن إبراهيم اعتبر القرار نقلة مهمة في الجانب التشريعي لأن القانون سينظم العلاقة بين الجميع، ويحدد دور المسؤول ويضع حدودًا له.

المستشار الأولمبي محمد قريميدة تفاءل بالقرار، مؤكدًا أنه قرار يحسب للوزير الحالي، قائلاً: «الاهتمام بالتشريعات مسألة مهمة للرياضة الليبية، لأننا نفتقر لعدة جوانب تشريعية، وأتمنى أن يرى هذا القانون النور قريبًا».

أبوبكر بن إبراهيم (أرشيفية : الإنترنت)

عبدالواحد أبوزقية (فيسبوك)