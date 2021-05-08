19 ألف دينار غرامات مالية وإيقافات في الدوري الليبي الممتاز

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | السبت 08 مايو 2021, 02:31 مساء
مباراة الأهلي طرابلس والأولمبي (صفحة الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)

أصدرت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم قرارها رقم 17 الذي تضمنت مواده عقوبات بالإيقاف عن اللعب والحرمان من مرافقة فرقهم، بالإضافة إلى غرامات مالية وصلت في مجموعها إلى 19 ألف دينار.

1- عقوبات اللاعبين
معاقبة لاعب الأولمبي طارق محمد بشارة بالإيقاف مباراة واحدة، ومعاقبة لاعب خليج سرت المهدي عبدالحميد حامد بالإيقاف ثلاث مباريات متتالية، ومعاقبة لاعب المدينة سالم عبلو بالإيقاف أربع مباريات مع غرامة مالية قدرها 2000 دينار.

2- عقوبات الأندية
يعاقب ناديا الشط والسويحلي بغرامة مالية على كل منهما قدرها 1000 ألف دينار.

3- عقوبات المرافقين
معاقبة مرافق فريق شباب الجبل عبدالسلام أبوكمبل بالإيقاف عن مرافقة فريقه لمدة ستة أشهر بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 4000 أربعة آلاف دينار.

أيضا معاقبة مرافق نادي الوحدة جلال الدامجة بعدم مرافقة فريقه لخمس مباريات متتالية وغرامة مالية قدرها 2000 دينار.

4- عقوبات المشجعين
تقرر معاقبة فرق الأهلي بنغازي والتحدي والاتحاد والأهلي طرابلس بغرامة كل فريق بمبلغ 3000 ثلاثة آلاف دينار ليبي.

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