وزير الرياضة يضع حجر الأساس لأكاديمية رياضية بمدينة الزنتان

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 08 مايو 2021, 02:28 مساء
حجر الأساس للأكاديمية الرياضية (وال)

قام وزير الرياضة عبدالشفيع الجويفي بوضع حجر الأساس لإنشاء أكاديمية الشروق الرياضية ببلدية الزنتان، ضمن جهود الوزارة لنشر الألعاب الرياضية بكل المدن والمناطق الليبية المختلفة.

وتهدف الأكاديمية للاهتمام بالألعاب الرياضية وزيادة نشرها بين شباب الأندية الرياضية والمدارس، كما تسعى وزارة الرياضة إلى تحسين أوضاع البنية التحتية وتطوير قطاع الرياضة في إطار خطة الوزارة لتطوير القطاع، بحسب ما نشرته «وال»، أمس الجمعة.

وأجرى الجويفي الأسبوع الماضي، رفقة مدير إدارة المشروعات بالوزارة، جولة ميدانية لمتابعة مشروع المركب الرياضي الذي يجري تنفيذه حاليا بشارع عمر المختار، وذلك للوقوف على مدى التقدم بالعمل ومعالجة العقبات التي تعيق عمل الشركات المنفذة لهذا المشروع.

ويأتي مشروع المركب الرياضي، ضمن مجموعة مشاريع مدرجة بخطة وزارة الرياضة، وهو عبارة عن مركب رياضي متكامل يحتوي على خمسة ملاعب لكرة القدم الخماسية، وأيضا ملعبين للسلة مفتوحين، وملعبي تنس أرضي، وملعب للكرة الشاطئية، كذلك المدرجات والملحقات الأخرى.

ومن جانبه أكد الوزير أن هذا المشروع سيكون جاهزا خلال الفترة القليلة المقبلة، مشيرا إلى أن وزارة الرياضة تولي عملية تنفيذ وصيانة المنشآت الرياضية أهمية كبيرة، باعتبارها وسيلة للمحافظة على جودة المنشآت، ولنشر الثقافة الرياضية بين المواطنين.

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