أبومليانة يتوج بكأس قدامى العاصمة في كرة القدم

جانب من منافسات قدامى العاصمة في كرة القدم (إنترنت)

توج، أمس الجمعة، فريق قدامى أبومليانة بكأس وذهبية بطولة قدامى العاصمة لكرة القدم، بعد فوزه العريض في المباراة النهائية على قدامى الظهرة، بنتيجة أربعة أهداف دون مقابل.

أحرز الرباعية اللاعبون: عيسى السيفاو وعادل الزرقاني ونصر الدين المقمز وعبدالرؤوف مؤمن، وأدار المباراة الحكم رمزي القاضي وتحصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة نصرالدين المقمز من فريق أبومليانة.



عقب المباراة، جرى حفل توزيع الجوائز، وحصل على جائزة أفضل حارس مرمى في البطولة طارق إشتيوي من نادي أبومليانة، وجائزة أفضل لاعب في البطولة نصر الدين المقمز من نادي أبومليانة، وتوج نادي أبومليانة البطل بكأس البطولة بالإضافة إلى ميداليات ذهبية وجائزة مالية 2500 دينار.

أما نادي الظهرة الوصيف فحصل على كأس الترتيب الثاني بالإضافة إلى ميداليات فضية وجائزة مالية 1500 دينار، وخلال الحفل تم تكريم اللاعبين الدوليين السابقين حسن النابولي وساسي العجيلي بشهادة تقدير ودرع، كما كرمت أكاديمية بن عاشور المستضيفة للبطولة وأيضا راعيا البطولة شركة ألفا الطبية لاستيراد الأدوية ومحلات العموري سبورت.

أشرف على البطولة لجنة برئاسة سالم العماري وعضوية طارق مقيق وأشرف القماطي وحمادي السوكني وعماد الشيباني وطارق اشتيوي وعادل الزرقاني ومحمود الزليطني وعثمان الأحول.

جانب من منافسات قدامى العاصمة في كرة القدم (إنترنت)