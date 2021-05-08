أبومليانة يتوج بكأس قدامى العاصمة في كرة القدم

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | السبت 08 مايو 2021, 02:06 مساء
جانب من منافسات قدامى العاصمة في كرة القدم (إنترنت)

توج، أمس الجمعة، فريق قدامى أبومليانة بكأس وذهبية بطولة قدامى العاصمة لكرة القدم، بعد فوزه العريض في المباراة النهائية على قدامى الظهرة، بنتيجة أربعة أهداف دون مقابل.

أحرز الرباعية اللاعبون: عيسى السيفاو وعادل الزرقاني ونصر الدين المقمز وعبدالرؤوف مؤمن، وأدار المباراة الحكم رمزي القاضي وتحصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة نصرالدين المقمز من فريق أبومليانة.
 
عقب المباراة، جرى حفل توزيع الجوائز، وحصل على جائزة أفضل حارس مرمى في البطولة طارق إشتيوي من نادي أبومليانة، وجائزة أفضل لاعب في البطولة نصر الدين المقمز من نادي أبومليانة، وتوج نادي أبومليانة البطل بكأس البطولة بالإضافة إلى ميداليات ذهبية وجائزة مالية 2500 دينار.

أما نادي الظهرة الوصيف فحصل على كأس الترتيب الثاني بالإضافة إلى ميداليات فضية وجائزة مالية 1500 دينار، وخلال الحفل تم تكريم اللاعبين الدوليين السابقين حسن النابولي وساسي العجيلي بشهادة تقدير ودرع، كما كرمت أكاديمية بن عاشور المستضيفة للبطولة وأيضا راعيا البطولة شركة ألفا الطبية لاستيراد الأدوية ومحلات العموري سبورت.

أشرف على البطولة لجنة برئاسة سالم العماري وعضوية طارق مقيق وأشرف القماطي وحمادي السوكني وعماد الشيباني وطارق اشتيوي وعادل الزرقاني ومحمود الزليطني وعثمان الأحول.

جانب من منافسات قدامى العاصمة في كرة القدم (إنترنت)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

النقطة 83.. سر تتويج منتظر للسيتي بـ«البريميرليغ» والثأر والاستعداد لنهائي دوري ...
رياضة عالمية
19 ألف دينار غرامات مالية وإيقافات في الدوري الليبي الممتاز
رياضة محلية
د.عادل المزوغي: السلطة كبلت الإعلام بتشريعات على مقاسها
ثقافة وفن
4 آلاف وفاة بفيروس كورونا في الهند خلال 24 ساعة
دولى
لاعب المنتخب الوطني السابق يتلقى لقاح «كورونا».. ويوجه رسالة للجميع
رياضة محلية
الأهلي يحسم دربي بنغازي أمام النصر في الدوري الممتاز
رياضة محلية
عالموقدة - كفتة الدجاج (الحلقة 25)
فيديو
البنتاغون لا يعتزم تدمير صاروخ فضائي فقدت الصين السيطرة عليه
دولى
دباير (الحلقة 10)
فيديو
لمسة وفاء - الناجى حمد القري (الحلقة 24)
فيديو
جريدة «الوسط»: الملف الليبي يتصدر اهتمام مجموعة الـ7
ليبيا
«العفو الدولية» تدعو حكومة الوحدة الوطنية إلى كبح جماح «الميليشيات» و«الجماعات ...
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

برشلونة وريال مدريد ويوفنتوس تتحد: مشروع دوري السوبر الأوروبي مستمر وسنبحث له عن حلول