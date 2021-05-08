بالصور: طرابلس يتوج بكأس عياد المصراتي لقدامى الكرة الطائرة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | السبت 08 مايو 2021, 01:29 مساء
جانب من بطولة عياد المصراتي لقدامى الطائرة (عدسة - مصطفى الشريف)

أسدل الستار بقاعة نادي الترسانة بسوق الجمعة بطرابلس على بطولة عياد المصراتي لقدامى الكرة الطائرة. وشهدت تتويج قدامى طرابلس بكأس البطولة والميدالية الذهبية بعد فوزه في المباراة النهائية على صرمان بنتيجة شوطين لصفر كانت نتائجهما (25/17، 25/20).

عقب المباراة النهائية وبحضور رئيس رابطة قدامى الطائرة دكتور سمير صقر وعضو اتحاد الطائرة بدر الشريف والأمين العام لاتحاد الطائرة طارق صولة، تم تقديم دروع وشهادات تقدير لأسرة الراحل عياد المصراتي وإلى اللجنة الأولمبية ونادي الترسانة المستضيف للبطولة، وإلى الاتحاد الليبي للكرة الطائرة وشركة المدار راعية البطولة.

أيضا تكريم الحكام الذين أسهموا في إنجاح البطولة وهم: إسماعيل الكيلاني وحسين النيفرو وعلي اشتيوي. وفي بادرة طيبة من اللجنة المنظمة كرمت ثلاثة لاعبين من الرعيل الأول في لعبة الكرة الطائرة وهم محمد الشيباني من نادي الترسانة وعبدالرحمن الساعدي من نادي الوحدة ورزق الشيباني من نادي المدينة والإعلامي الرياضي مراسل بوابة «الوسط» محمد ترفاس.

تسلم بعدها فريق قدامى صرمان كأس الترتيب الثاني والميدالية الفضية وقدامى طرابلس على كأس الترتيب الأول والميدالية الذهبية.
 
يشار إلى أن البطولة أقيمت تحت إشراف وتنظيم رابطة قدامى الكرة الطائرة، وشهدت مشاركة فرق من مناطق طرابلس وصرمان وورشفانة والزاوية واسبيعة والمعمورة.

جانب من بطولة عياد المصراتي لقدامى الطائرة (عدسة - مصطفى الشريف)
جانب من بطولة عياد المصراتي لقدامى الطائرة (عدسة - مصطفى الشريف)
جانب من بطولة عياد المصراتي لقدامى الطائرة (عدسة - مصطفى الشريف)
جانب من بطولة عياد المصراتي لقدامى الطائرة (عدسة - مصطفى الشريف)
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