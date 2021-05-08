رامي الطاهر ومنتصر أبومليانة في صدارة شطرنج مصراتة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | السبت 08 مايو 2021, 11:34 صباحا
منافسات الشطرنج الليبي (أرشيفية : الإنترنت)

تتواصل بنادي التصدي بطولة مصراتة للشطرنج المفتوحة بمشاركة 53 لاعبا من بينهم 37 مصنفا، وبعد الجولة السادسة، ينفرد بالصدارة اللاعبان رامي الطاهر ومنتصر أبومليانة برصيد 5.5 نقطة لكل منهما، ويلاحقهما اللاعبان طلعت زينهم وعبدالله العيساوي برصيد خمس نقاط لكليهما، ومن خلفهم أربعة لاعبين برصيد 4.5 نقطة، وهم محمد الحراري وأبوبكر العربي ومحمد البركي وعبدالله الفيتوري.

واليوم السبت وفي تمام الساعة 11 مساء سيكون الموعد مع الجولة السابعة للبطولة وفى أهم المباريات، يواجه منتصر أبومليانة 5.5 نقطة تصنيف 2047 منافسه طلعت زينهم خمس نقاط تصنيف 2275.

ويلتقي رامي الطاهر 5.5 نقطة تصنيف 2077 نظيره أبوبكر العربي 4.5 نقطة تصنيف 2214، وعبدالله العيساوي خمس نقاط تصنيف 1975 يتبارى مع محمد الحراري 4.5 نقطة تصنيف 1856، وعبدالله الفيتوري 1781 يلتقي محمد البركي 1856 وكلاهما برصيد 4.5 نقطة، وحسين الصابري تصنيف 2218 مع عبدالعزيز ناجي 1733 وكلاهما بأربع نقاط.

أيضا، يلتقي عزالدين رحومة 1729 مع مصطفى حمرانة 2041 وكل منهما بأربع نقاط، وهاشم النعمي 1911 يتبارى مع محمد حميدة 1530 وكلاهما بأربع نقاط، وطه المكاس 1654 يلتقي على الشعافي 1820 وكلاهما بأربع نقاط.

تعتمد البطولة على الحكم الرئيس أحمد شراطة وبشير القائد والسوري الحراري ويوسف الساحلي، كما يشار إلى أن البطولة من تسع جولات، وزمن اللعب في كل مباراة 25 دقيقة لكل لاعب.

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