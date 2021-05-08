الأهلي يحسم دربي بنغازي أمام النصر في الدوري الممتاز

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | السبت 08 مايو 2021, 12:37 صباحا
فريق الأهلي بنغازي. (إنترنت)

نجح فريق الأهلي بنغازي في تحقيق الفوز على نظيره النصر، في المباراة المؤجلة بينهما ضمن الجولة الثالثة بالدوري الليبي الممتاز.

وانتهت هذه المباراة بفوز الأهلي بنغازي على النصر بثلاثية مقابل هدف، حسم بها دربي مدينة بنغازي.

الشوط الأول انتهى أهلاوي بعد العديد من الفرص من كلا الفريقين، ومن ضربة ركنية استطاع المدافع على يوسف تسجيل هدف الأهلي الأول من ضربة رأسية في الدقيقة 40 لينتهي هذا الشوط  بنتيجة هدف دون رد.

وفي الشوط الثاني استطاع فريق الأهلي بنغازي الاستحواذ على منطقة الوسط رغم الضغط من لاعبي النصر، وفي الدقيقة 69 نجح مهاجم الأهلي بنغازي المتعصم التائب في تسجيل الهدف الثاني، وبعدها بخمس دقائق تحصل الأهلي بنغازي على ركلة جزاء تقدم لها المدافع حامد الثلبة وسجل منها الهدف الثالث.

وفي الدقيقة 92 استطاع مهاجم فريق النصر عامر التاروغي، تسجيل هدف النصر الوحيد. وبهذه النتيجة رفع الأهلي بنغازي رصيده ووصل إلى النقطة 15، بينما بقى فريق النصر بنفس رصيده السابق 22 نقطة.

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