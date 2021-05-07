27 هدفًا في نتائج مباريات الأسبوع التاسع في الدوري الليبي الممتاز

النصر في لقاء سابق بالدوري الليبي (أرشيفية : الإنترنت)

اختتمت أمس الخميس، آخر مباريات الجولة التاسعة من الدوري الليبي لكرة القدم الممتاز، بتصدر فريق النصر المجموعة الأولى بـ22 نقطة وتصدر الاتحاد المجموعة الثانية بـ 19 نقطة.

وشهد الأسبوع التاسع تسجيل 6 أهداف في مباراة واحدة وهي أكبر نتيجة يتم تسجيلها هذا الموسم في الدوري الليبي، والتي كانت في المجموعة الأولى بين فريق الأخضر وفريق الأنوار.

وفيما يلي نتائج هذا الأسبوع في المجموعة الأولى:

الهلال - شباب الجبل (1- صفر)

النصر - الصداقة ( 2-1)

دارنس - التعاون ( 3-1)

الأهلي بنغازي - التحدي (1- صفر)

الأخضر - الأنوار ( 6 - صفر)

نجوم أجدابيا - خليج سرت (1-1)

نتائج المجموعة الثانية

الخمس - الوحدة (1- صفر)

الاتحاد - الشط (2-1)

الأهلي طرابلس - الأولمبي (صفر - صفر).

الاتحاد المصراتي - رفيق (4 - صفر).

أبوسليم - السويحلي (1-2)

المحلة - المدينة (صفر- صفر)

وسجلت المجموعة الأولى في هذا الأسبوع 16 هدفًا، وفي المجموعة الثانية تم تسجيل 11 هدفا، ليصبح مجموع أهداف الأسبوع التاسع 27 هدفا.

وفيما يخص هدافي الدوري حتى الآن فهم؛ فيصل البدري 8 أهداف، معتز المهدي 7 أهداف، المحترف الكاميورني كرست مابولدي 6 أهداف، عبد الرحمن العمامي 5 أهداف.

أما ترتيب المجموعة الأولى (النصر 22 - الأخضر 21 - الهلال 20 - التحدي 16 - الأهلي بنغازي 12 - خليج سرت 9 - التعاون 8 - درانس 7 الصداقة 7 - نجوم أجدابيا 5 - الأنوار 5 - شباب الجبل 4).

وترتيب المجموعة الثانية (الاتحاد 19 - الأهلي طرابلس 17 - الاتحاد المصراتي 16 - الخمس 14 - المدينة 13 - السويحلي 12 - المحلة 11 الأولمبي 10 - أبوسليم 8 - رفيق 7 - الشط 4).