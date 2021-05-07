المدينة ينهي الأسبوع التاسع بالدوري الممتاز بالتعادل مع المحلة

فريق المحلة. (المركز الإعلامي)

أقيمت الليلة الماضية آخر مباراة في جدول مباريات الأسبوع التاسع؛ حيث التقى في ملعب طرابلس المدينة مع فريق المحلة، وانتهت بالتعادل الإيجابي.

فريق المحلة بادر في التسجيل في الدقيقة 12 من زمن الشوط الأول، وعدل المدينة عن طريق علامة الجزاء بواسطة مهاجم المدينة المعتصم بوشناف في الدقيقة 16، وقد انتهي الشوط الأول بهذه النتيجة.

وفي الشوط الثاني استمر إهدار الفرص من كلا الفريقين لتنتهي المباراة بالتعادال الإيجابي بهدف مقابل هدف.

وقد شهدت المباراة حالة طرد واحدة بالبطاقة الحمراء للاعب المدينة سالم عبلو (81).

ويعد هذا التعادل الخامس للمحلة في المجموعة الثانية ورصيد المحلة وصل إلى النقطة 11 وأيضا هذا هو التعادل الرابع للمدينة، ويصل للنقطة 13.