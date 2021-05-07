اتحاد كرة القدم يقترب من إعلان هوية المدرب الجديد خلفا لـ«زوران»

المدربون الثلاثة المرشحون لقيادة المنتخب الوطني من اليمين: سيباستيان ديسابر، هيكتور كوبر، وخافيير كليمنتي. (الإنترنت)

اقترب مجلس إدارة الاتحاد الليبي لكرة القدم من إعلان هوية المدرب الجديد الذي سيقود المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، خلال المرحلة المقبلة من تصفيات بطولة كأس العالم لكرة القدم. وجاء ذلك بعد أن تقرر فسخ التعاقد مع المدرب المونتنيغري زوران فيليوفيتش، خصوصا بعد النتائج المخيبة التي سجلها المنتخب الوطني تحت قيادته خلال تصفيات أمم أفريقيا الأخيرة، حيث أنهاها بتذيل المجموعة.

وفرغ اتحاد الكرة من دراسة عدد من السير الذاتية لعدد من المدربين الذين يمثلون مدارس تدريبية مختلفة من أجل قيادة أحدهم لـ«فرسان المتوسط»، الذي يستعد لخوض التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، التي يلعب بها المنتخب الوطني ضمن المجموعة السادسة بجانب مصر وأنغولا والغابون.

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ومن أبرز الأسماء المرشحة لقيادة «فرسان المتوسط»، المدرب الفرنسي الشاب سيباستيان ديسابر، الذي أعطى تصوراً وخطة عمل لـ2022. وكان ديسابر سبق أن درب نادي «الإسماعيلي» المصري قبل أن يشرف على تدريب منتخب أوغندا، وحقق خلال مشواره عديد النتائج الإيجابية.

خافيير كليمنتي

المدرب الإسباني خافيير كليمنتي، يعد أيضاً من أقرب المرشحين لقيادة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، خلفاً للمونتنيغري زوران فيليوفيتش. وكان تولى في وقت سابق المنتخب الليبي، ومن أبرز إنجازاته معه كانت بطولة أمم أفريقيا للمحليين 2014، بعد أن راهن على جيل جديد بالكامل في ذلك الوقت أبرزهم المعتصم المصراتي ومحمد الترهوني ومعتز المهدي وأنيس سلتو وغيرهم الكثير.

هيكتور كوبر

كما جاء ضمن المرشحين، المدرب هيكتور كوبر صاحب الـ65 عاماً، الذي لم يتولَ تدريب أي فريق أو منتخب منذ رحيله عن أوزبكستان سبتمبر العام 2019، وتأهل معه وقتها لدور الـ16. وخاض كوبر تجربة وحيدة في قارة أفريقيا كانت كمدرب منتخب مصر بين 2015 و2018، وقاده وقتها لنهائي أمم أفريقيا، بالإضافة للمشاركة بالمونديال بعد غياب 28 عاماً.

ويستعد اتحاد كرة القدم في الأيام المقبلة، لإعلان اسم المدرب الجديد للمنتخب الوطني، وذلك بعد أن يدرس عدداً من الملفات والسير الذاتية للمدربين عن طريق وسطاء، ليقود المدرب الجديد المنتخب الليبي خلال التصفيات المؤهلة نحو كأس العالم المقبلة بقطر 2022، التي ستنطلق أواخر شهر مايو ومطلع شهر يونيو المقبلين، حيث سيلعب المنتخب الوطني الليبي ضمن المجموعة السادسة التي تضم إلى جانبه منتخبات مصر وأنغولا والغابون.

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سبق وأعلن رئيس اتحاد الكرة الليبي عبدالحكيم الشلماني، تشكيل لجنة فنية بقيادة خبراء الكرة الليبية؛ من أجل تقييم مدرب المنتخب الوطني زوران، وتقييم تجربته، سواء بالإيجابيات أو السلبيات، ومن المنتظر أن يتلقى الشلماني تقرير اللجنة الفنية، استعداداً لحسم قراره بشأن الجهاز الفني للمنتخب الذي يستعد للمشاركة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم المقررة بعد نحو شهرين.

وقبل التعاقد مع زوران وصل عدد المدربين المرشحين إلى أربعين ملفاً لمدربين عرب وأجانب، وكان اتحاد الكرة شكل لجنة فنية مكونة من فرحات سالم ومحمد الشارف والطيب أميمة؛ لاختيار المدير الفني الجديد للمنتخب الليبي، بعد أن قدم الجهاز الفني للمنتخب الوطني الليبي الأول لكرة القدم استقالة جماعية، تحت قيادة المدير الفني علي المرجيني، بعد أيام من الخسارة المريرة أمام غينيا الاستوائية، ذهاباً وإياباً، في الجولتين الثالثة والرابعة، ضمن تصفيات المجموعة العاشرة المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية المقبلة بالكاميرون 2022، إلا أن زوران لم يضف شيئاً، لتدخل الكرة الليبية نفق الاختيار من جديد.