رسميا.. تأجيل التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 06 مايو 2021, 05:15 مساء
المنتخب الوطني لكرة القدم. (أرشيفية : الإنترنت)

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في بيان رسمي اليوم الخميس، تأجيل التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم (قطر 2022).

وقال «فيفا» في بيانه: «بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي وبالنظر إلى الوضع الحالي المتأثر بجائحة كورونا والحاجة لضمان ظروف اللعب المثالية لجميع الفرق، فقد تقرر تأجيل التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال 2022، والتي كان من المقرر أن تجري في يونيو 2021».

وأضاف البيان: «تمت إعادة جدولة مباريات التصفيات لتقام خلال سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر 2021 بالإضافة إلى مارس 2022».

ومن المقرر أن يشارك المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم حيث يتواجد منتخب «فرسان المتوسط» في المجموعة السادسة مع كل من مصر والجابون وأنجولا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

لمسة وفاء - خليفة محفوظ (الحلقة 23)
فيديو
فرنسا: المناورات البريطانية قبالة جزيرة جيرسي لن ترهبنا
دولى
بالصور: تشيلسي يطيح ريال مدريد.. ويضرب موعدا مع مانشستر سيتي في نهائي دوري ...
رياضة عالمية
عالموقدة - أضلع الغنم (الحلقة 22)
فيديو
ما وراء التاريخ: الجبل الأخضر (الحلقة 16)
فيديو
«المركزي»: إحالة منحة الزوجة والأبناء إلى المصارف هذا الأسبوع
ليبيا
ننشر حيثيات حكم المحكمة العليا بإعادة قضية سجن أبوسليم لـ«الاستئناف»
ليبيا
جريمة مروعة.. ملثمان يقتلان شقيقهما وزوجته وطفليهما قبل الإفطار في كاباو
ليبيا
جريدة «الوسط»: سخونة أحداث تشاد تسخن ملف المرتزقة في ليبيا
ليبيا
الكيلاني: إيداع المبالغ المالية لمنحة الزوجة والأبناء بحسابات المواطنين بداية ...
ليبيا
القيادة العامة: لا يربطنا أي رابط بالحكومة الموقتة سواء سياديا أو خدميا ولا على ...
ليبيا
إحالة قيمة «هدية رمضان» إلى حسابات 100 ألف أسرة بالمصارف
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«بنتاغون» يحدد موعد دخول الصاروخ الصيني التائه إلى الغلاف الجوي