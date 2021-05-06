رسميا.. تأجيل التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022

المنتخب الوطني لكرة القدم. (أرشيفية : الإنترنت)

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في بيان رسمي اليوم الخميس، تأجيل التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم (قطر 2022).

وقال «فيفا» في بيانه: «بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي وبالنظر إلى الوضع الحالي المتأثر بجائحة كورونا والحاجة لضمان ظروف اللعب المثالية لجميع الفرق، فقد تقرر تأجيل التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال 2022، والتي كان من المقرر أن تجري في يونيو 2021».

وأضاف البيان: «تمت إعادة جدولة مباريات التصفيات لتقام خلال سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر 2021 بالإضافة إلى مارس 2022».

ومن المقرر أن يشارك المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم حيث يتواجد منتخب «فرسان المتوسط» في المجموعة السادسة مع كل من مصر والجابون وأنجولا.