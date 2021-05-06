الأخضر يسجل نصف دستة أهداف.. والسويحلي يعود بفوز ثمين في الدوري الممتاز

من مباراة السويحلي وأبوسليم.. (تصوير طلال ابوستة)

أقيمت الليلة الماضية مباراتان في ملعبي شهداء بنينا وطرابلس، والتي تأتي ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري الليبي الممتاز.

وكانت نتائج هذه المباريات على النحو التالي:

في ملعب شهداء بنينا استطاع فريق الأخضر العودة من هذا الملعب بفوز عريض يسجل لأول مرة هذا الموسم في الدوري الليبي، وصل إلى 6 أهداف في شباك الأنوار، وحصد ثلاثة نقاط ثمينة عزز بها موقعه في منافسات المجموعة الأولى.

سجل أهداف الأخضر الستة عبدالرحمن العمامي الهدف الأول من علامة الجزاءن وعلي اشتيوي، وثنائية لمحمد موسي، وهدف لمحمد عبدالله، وهدف لمحمد الدرسي الشبة.

بهذه النتيجة عزز الأخضر موقعه ووصل إلى النقطة 21، بينما بقي الأنوار بنفس رصيده السابق خمس نقاط.

وفي ملعب طرابلس استطاع فريق السويحلي العودة من طرابلس بثلاث نقاط ثمينة بعد فوزه على فريق أبوسليم بنتيجة هدفين مقابل هدف، ضمن منافسات المجموعة الثانية.

سجل أهداف السويحلي نور الدين القليب الهدف الأول، والهدف الثاني للسويحلي جاء من علامة الجزاء، وسجل منه الهدف الثاني محمد الطناشي، وسجل هدف أبوسليم علاء القجدار في الدقيقة 91.

بهذه النتيجة رفع السويحلي رصيده من النقاط إلى النقطة 12، وأصبح في المركز الخامس وتجمد فريق أبوسليم عند النقطة الثامنة.