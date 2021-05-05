العربي يتوج بكأس شطرنج الخمس

بطولة الخمس للشطرنج. (إنترنت)

اختتمت أمس وبنجاح بطولة الخمس للشطرنج التي أشرف عليها الاتحاد الفرعي للشطرنج، وباستضافة نادي اتحاد الخمس، ورعاية القاعدة البحرية بالخمس الدولية، وبمشاركة 30 لاعبًا.

وجاءت النتائج النهائية على النحو التالي:

توج بكأس البطولة اللاعب أبوبكر العربي برصيد 8 نقاط تساوى بعدها أربعة لاعبين برصيد ست نقاط لكل منهم، وبكسر التعادل توج اللاعب محمد طقوق بالمدالية الفضية، واللاعب علي الفلو بالمدالية البرونزية.

وجاء رابعًا اللاعب أحمد نصر الدين، وخامسًا اللاعب محمد حميده. ويشار إلى أن البطولة كانت من 9 جولات وتواصلت لخمسة أيام.