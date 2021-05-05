الأولمبي يخطف نقطة من الأهلي طرابلس.. ورباعية للاتحاد المصراتي وفوز بهدف لخليج سرت

مباراة الأهلي طرابلس والأولمبي (صفحة الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)

أقيمت، أمس الثلاثاء، ثلاث مباريات على ملاعب مصراتة وشهداء بنينا وطرابلس، ضمن الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

على ملعب شهداء بنينا، عاد فريق خليج سرت بثلاث نقاط ثمينة، بعد فوزه على فريق نجوم أجدابيا، ضمن منافسات المجموعة الأولى، بهدف دون مقابل سجله من ركلة جزاء مهاجم خليج سرت حسام اقطيفة في الدقيقة 41 من زمن الشوط الأول، وسط فرص مهدرة من كلا الفريقين على مدى المباراة.

بهذه النتيجة رفع فريق خليج سرت رصيده من النقاط إلى تسع، بينما تجمد فريق نجوم أجدابيا عند النقطة الخامسة.

وفي ملعب مصراتة، واصل فريق الاتحاد المصراتي تقديم النتائج الجيدة، حيث فاز على فريق رفيق بنتيجة ثقيلة وصلت إلى أربعة أهداف، تناوب على تسجيلها المحترف الكاميروني كرست ثنائية، الأول برأسية، والثاني من علامة الجزاء، وأضاف أحمد القديري ثنائية أخرى.

بهذه النتيجة رفع فريق الاتحاد المصراتي رصيده إلى النقطة السادسة عشرة في الترتيب الثالث، بينما بقي فريق رفيق بنفس رصيده السابق سبع نقاط.

وشهد ملعب طرابلس مباراة الفرص الضائعة من جانب مهاجمي الأهلي طرابلس والتصدي المتميز لحارس أولمبي الزاوية، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي دون أهداف، بهذه النتيجة أصبح فريق الأهلي طرابلس في الترتيب الثاني في المجموعة الثانية بـ17 نقطة، وأصبح الأولمبي برصيد 11 نقطة.