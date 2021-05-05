طرابلس وصرمان في نهائي قدامى المصراتي للكرة الطائرة

جانب من منافسات قدامى الطائرة (فيسبوك)

جرت أمس الثلاثاء بصالة نادي الترسانة بسوق الجمعة بطرابلس، ثاني مباريات الدور نصف النهائي لبطولة عياد المصراتي لقدامى الكرة الطائرة، وجمعت قدامى طرابلس واسبيعة عبر ثلاثي التحكم على اشتيوي وحسين النيرفو ووجدي القمبري.



جاء الشوط الأول ليشهد تفوق قدامى اسبيعة بفارق نقطتين 25/23، والشوط الثاني كان التفوق فيه لطرابلس بفارق كبير 25/14، أما شوط الحاسم كان التفوق فيه لطرابلس 15/8.

وفي تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» قال رئيس اللجنة المنظمة للبطولة أنور الطوباشي: «إن المباراة النهائية للبطولة، ستقام مساء الجمعة المقبل بصالة نادي الترسانة، بسوق الجمعة بطرابلس، بداية من الرابعة والنصف مساء، وتجمع فريقي طرابلس وصرمان، ويعقبها حفل توزيع الجوائز على الفائزين».