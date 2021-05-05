3 أهداف تنتظر «فرسان المتوسط» في رحلة الدفاع عن سمعة الكرة الليبية

مباراة لمنتخب ليبيا في الشان (صفحة اتحاد الكرة الليبي عبر فيسبوك)

بات ينتظر المنتخب الليبي الأول لكرة القدم ثلاثة أهداف مهمة في الفترة المقبلة، بعدما أُجريت قرعة بطولة كأس العرب 2021، المقرر لها أن تقام في قطر، خلال الفترة من 1 وحتى 18 ديسمبر المقبل، بمشاركة 23 منتخبا.

أول الأهداف، الدفاع عن سمعة الكرة الليبية وتأكيد تواجدها على الساحتين العربية والقارية، وثاني الأهداف تعويض فشل التأهل إلى كأس الأمم الأفريقية المنتظر إقامتها في الكاميرون خلال يناير المقبل، وثالث الأهداف محاولة الوصول إلى أبعد نقطة في التصفيات القارية المؤهلة نحو كأس العالم المقبلة في قطر.

وتعد نسخة البطولة العربية المقبلة معترفًا بها من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، وجاء الاستقرار على إقامة النسخة الحالية من كأس العرب، لتكون بروفة ختامية لقطر، قبل استضافة كأس العالم 2022، التي تقام للمرة الأولى في الشرق الأوسط، وشهدت قرعة البطولة إثارة كبيرة للغاية، حيث جاءت المجموعات على النحو التالي:

المجموعة الأولى : قطر، العراق، الفائز من مباراة عمان والصومال والفائز من مباراة البحرين والكويت.

المجموعة الثانية : تونس، الإمارات، سورية والفائز من مباراة موريتانيا واليمن.

المجموعة الثالثة : المغرب، السعودية، الفائز من الأردن وجنوب السودان والفائز من فلسطين وجزر القمر.

المجموعة الرابعة : الجزائر، مصر، الفائز من مواجهة لبنان وجيبوتي والفائز من مباراة ليبيا والسودان.

جاء ذلك بناء على تصنيف المنتخبات الذي أعلنه «فيفا»، وشمل التصنيف الأول: قطر، تونس، الجزائر، المغرب، أما التصنيف الثاني: مصر، السعودية، العراق، الإمارات، والتصنيف الثالث: سورية، عمان أو الصومال، لبنان أو جيبوتي، الأردن أو جنوب السودان، والتصنيف الرابع: البحرين أو الكويت، موريتانيا أو اليمن، فلسطين أو جزر القمر، ليبيا أو السودان.

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يحاول المنتخب الوطني الليبي «فرسان المتوسط» البحث عن ذاته في منافسات جديدة، بعد أن أخفق في التأهل إلى بطولة الأمم الأفريقية المقبلة بالكاميرون، بينما ينتظر التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم في قارة أفريقيا في مايو الحالي، على أن ينتهي دور المجموعات في أكتوبر 2021، ويصعد رؤوس المجموعات، على أن تقام مباراة فاصلة لتحديد المنتخبات المتأهلة إلى قطر 2022.

يتصارع 40 منتخبًا من أجل صعود خمسة منها فقط إلى المونديال، حيث تم تقسيم الـ40 منتخبًا على 10 مجموعات بواقع 4 منتخبات في كل مجموعة، ويصعد أول منتخب من كل مجموعة ليتم تصفيتها إلى 10، ويتم وضع تصنيف المنتخبات 5 في المستوى الأول و5 في المستوى الثاني، يلتقيان في مباراة ذهاب وإياب، ويصعد الفائز مباشرة إلى قطر.

ورسم الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» ملامح مواجهات التصفيات القارية المؤهلة نحو كأس العالم المقبلة «قطر 2022»، ويلتقي المنتخب الوطني الليبي الأول لكرة القدم في الجولة الأولى بمنتخب الغابون أحد أيام 5 أو 6 أو 7 أو 8 من شهر يونيو المقبل، وفي الجولة الثانية يحل منتخب ليبيا ضيفًا على أنغولا أحد أيام 11 أو 12 أو 13 أو 14 يونيو المقبل، وفي الجولة الثالثة تستقبل مصر منتخب ليبيا أحد أيام 1 أو 2 أو 3 أو 4 من شهر سبتمبر المقبل.

وفي الجولة الرابعة تستقبل ليبيا منتخب مصر أحد أيام 5 أو 6 أو 7 سبتمبر المقبل، وتقام الجولة الخامسة باستقبال الغابون لمنتخب ليبيا أحد أيام 6 أو 7 أو 8 أو 9 من شهر أكتوبر المقبل، أما الجولة السادسة والختامية فيستقبل منتخب ليبيا منتخب أنغولا أحد أيام 10 أو 11 أو 12 أكتوبر المقبل.