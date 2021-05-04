رئيس حكومة الوحدة الوطنية يؤكد دعمه للاتحاد الليبي لكرة القدم

رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة يؤكد دعمه للاتحاد الليبي لكرة. (إنترنت)

أكد عبدالحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، دعمه للاتحاد الليبي لكرة القدم في كافة برامجه والوقوف معه في مختلف استحقاقاته المحلية والدولية وتذليل كافة الصعاب التي تعترضه.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمعه بمقر الحكومة بعبدالحكيم الشلماني، رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم، بحضور كل من النائب الثاني خميس آدم وعضوي المكتب التنفيذي نوري جموم وعادل الأوجلي.

وينتظر الاتحاد الليبي لكرة القدم، المنتخب حديثا جملة من التحديات أبرزها الإسراع في إنهاء الموسم الكروي الحالي في أقرب موعد ممكن حتى يتسنى له تحديد هوية الفرق المشاركة التي ستمثل الكرة الليبية في بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية الأفريقية.

وظروف الملاعب التي تقام عليها المسابقة وما تحتاجه من بعض النواقص، خاصة ملعب طرابلس الدولي الذي لم يتم اعتماد دوليا، لعدم إيفائه بمتطلبات ومعايير الكاف والفيفا لاستقبال المباريات الدولية خلال المرحلة المقبلة.