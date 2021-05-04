التعادل الإيجابي يحسم نتيجة لقاء السد والحرية ببطولة عمر المختار

فريق الحرية الليبي. (إنترنت)

شهد ملعب نادي «الحرية» بمدينة سلوق، لقاءً ساخنًا بين فريق «السد» الأول ومستضيفه فريق «الحرية»، ضمن منافسات بطولة عمر المختار التنشيطية المقامة في سلوق، وانتهى بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف بعد لقاء قوي وصعب على كلا الفريقين.

ومع صافرة الحكم حسين العبيدي انطلقت مجريات اللقاء حيث بدأ فريق «السد» أكثر جدية في استغلال الفرص ومحاولة التسجيل، حيث مارس الضغط المستمر حتى ترجم ذلك فعليًا اللاعب محمود الزوي، وأحرز أول أهداف اللقاء مستغلًا اندفاع لاعبي «الحرية» نحو مرماه، تاركين ثغرات دفاعية خطيرة في صفوفهم.

وبعد بضع دقائق ومع الضغط المستمر بنفس الكيفية وبذات الرجل، «السد» يحرز ثاني أهداف اللقاء بعد تمريرة استفاد منها مهاجم «السد» محمود العبيدي وصوبها نحو مرمى «الحرية» ليجعل مجريات اللقاء أكثر صعوبة على صاحب الأرض.

وواصل «السد» هجماته وبحثه عن فوز بنتيجة كبيرة على فريق «الحرية» حتى جاءت الدقائق الأخيرة من الشوط الأول بمفاجأة كادت تحسم اللقاء، حيث تمكن لاعب «السد» حمزة زوبي، من إضافة الهدف الثالث برأسية استغلها من ضربة ركنية ليجعل المباراة أكثر تعقيدًا على مدرب نادي «الحرية» حمد الحلاج، الذي سارع بإجراء تغييرات في صفوف فريقه وبالفعل أتت تغييراته أُكلها، حيث استفاد مهاجم «الحرية» معمر عجاج من تقليص الفارق وتسجيل أول أهداف فريقه في المباراة.

وتنفس «الحرية» الصعداء في نهاية الشوط الأول ومارس الضغط على فريق «السد» بعد تسجيله الهدف الأول، حيث تعرض مهاجم «الحرية» معتوق بركة لتدخل قوي داخل منطقة الجزاء تحصل على أثره على ضربة جزاء، ولكن لم يستفد منها حيث تمكن حارس مرمى «السد» من الإمساك بها وحماية شباكه حتى جاءت صافرة العبيدي معلنة نهاية الشوط الأول بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وعند انطلاق صافرة الشوط الثاني تغيرت ملامح اللعب تمامًا لكلا الفريقين، حيث بدأ «السد» أكثر تهاونًا فيما زاد «الحرية» من الاندفاع بكامل ثقله نحو مرمى «السد» وفي الربع الأول من الشوط الثاني، فاجأ المهدي الجهيمي الجميع مستفيدًا من تمريره لاعب الوسط وأحرز الهدف الثاني، الذي زاد من عزيمة لاعبي «الحرية» في اللقاء وجعلهم أقرب لتعديل النتيجة.

ولم تمضِ دقائق طويلة حتى جاء دور المحترف الإيفواري مارتن ويلي، ليسجل ثالث أهداف فريقه ويعدل النتيجة واستمر «الحرية» بعد تمكنه من جلب التعادل في الضغط على مرمى «السد»، ولكن تضييع الفرص حال بينه وبين الفوز باللقاء، حيث ضيع مهاجمو «الحرية» عديد الأهداف المحققة لتأتي صافرة العبيدي معلنة انتهاء اللقاء بالتعادل الإيجابي.