مصر 7 - 1 ليبيا في الملاعب

شعارا اتحاد الكرة المصري والليبي (أرشيفية: الإنترنت)

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، اليوم الثلاثاء، تقريره عن الملاعب التي ستقام عليها مباريات التصفيات الأفريقية، المؤهلة لكأس العالم المقبل بقطر 2022، وجاءت مصر في المرتبة الثانية قاريا بعد جنوب أفريقيا المتصدر، من حيث اعتماد الملاعب لإقامة مباريات تصفيات المونديال، بعد مراجعة الإجراءات الاحترازية التى طلبها الاتحاد الأفريقي خلال الفترة الماضية.

وقرر «كاف» اعتماد سبعة ملاعب مصرية يمكن لمنتخب مصر أن يخوض مبارياته بالتصفيات بها، بينما اعتمد 12 ملعبا لجنوب أفريقيا، وسبعة ملاعب لنيجيريا، وستة ملاعب للمغرب، وخمسة ملاعب للكاميرون، وأربعة ملاعب لدولة غينيا الاستوائية، بينما حتى الآن ملعب واحد في ليبيا، هو بنينا في بنغازي، وسط انتظار وترقب لإعادة تأهيل ملعب العاصمة طرابلس.

رسالة من «كاف» لاتحاد الكرة الليبي بشأن تصفيات كأس العالم

تأتي قائمة الملاعب المصرية المعتمدة: إستاد القاهرة الدولي، والدفاع الجوي، والإسكندرية، وبرج العرب، والإسماعيلي، والسلام، والسويس، ويتنافس منتخبا مصر وليبيا في مجموعة واحدة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم، حيث تضم المجموعة السادسة منتخبات مصر وليبيا والغابون وأنغولا، حيث اعتمد «كاف» ملعبا واحدا لكل من الغابون وأنغولا.

ويتصارع 40 منتخبا من أجل صعود خمسة منها فقط إلى المونديال، حيث تم تقسيم الـ40 منتخبا على عشر مجموعات بواقع أربعة منتخبات في كل مجموعة، ويصعد أول منتخب من كل مجموعة ليتم تصفيتها إلى عشرة، ويتم وضع تصنيف المنتخبات: خمسة في المستوى الأول وخمسة في المستوى الثاني، يلتقيان في مباراة ذهاب وإياب، ويصعد الفائز مباشرة إلى قطر.

ورسم الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» ملامح مواجهات التصفيات القارية المؤهلة نحو كأس العالم المقبلة «قطر 2022»، ويلتقي المنتخب الوطني الليبي الأول لكرة القدم في الجولة الأولى بمنتخب الغابون أحد أيام 5 أو 6 أو 7 أو 8 من شهر يونيو المقبل، وفي الجولة الثانية يحل منتخب ليبيا ضيفا على أنغولا أحد أيام 11 أو 12 أو 13 أو 14 يونيو المقبل، وفي الجولة الثالثة تستقبل مصر منتخب ليبيا أحد أيام 1 أو 2 أو 3 أو 4 من شهر سبتمبر المقبل.

وفي الجولة الرابعة تستقبل ليبيا منتخب مصر أحد أيام 5 أو 6 أو 7 سبتمبر المقبل، وتقام الجولة الخامسة باستقبال الغابون منتخب ليبيا أحد أيام 6 أو 7 أو 8 أو 9 من شهر أكتوبر المقبل، أما الجولة السادسة والختامية فيستقبل منتخب ليبيا منتخب أنغولا أحد أيام 10 أو 11 أو 12 أكتوبر المقبل.