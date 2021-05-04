الاتحاد يواصل التقدم.. والأهلي بنغازي يعزز رصيده في الدوري الليبي

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الثلاثاء 04 مايو 2021, 03:12 مساء
الأهلي بنغازي أمام التحدي (صفحة الأهلي بنغازي عبر فيسبوك)

شهد أمس الإثنين مباراتين في الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، جمعت الأولى الشط والاتحاد، والثانية التحدي مع الأهلي بنغازي، وذلك ضمن منافسات الأسبوع التاسع من المسابقة.

ملعب شهداء بنينا شهد قمة الأسبوع، التي جمعت فريقي التحدي والأهلي بنغازي، كانت الغلبة لفريق الأهلي بنغازي الذي استطاع الظفر بنتيجة مباراته الرابعة في الدوري هذا الموسم، بسبب مشاركته الأفريقية.

المباراة انتهت لصالح الأهلي بنغازي بهدف سجله اللاعب إيهم الغويل في الدقيقة 32 من الشوط الأول، ليرفع فريق الأهلي بنغازي رصيده إلى النقطة 12 من أربع مباريات، وسيجري الجمعة المقبل مباراة مؤجلة في دربي مدينة بنغازي مع فريق النصر، أما فريق التحدي فرصيده 16 نقطة.

وفي ملعب طرابلس، انتهت مباراة الشط والاتحاد بفوز الأخير بهدفين مقابل هدف، بادر الاتحاد بالتسجيل عن طريق مدافعه ناجي دراء في الدقيقة 39 من زمن الشوط الأول، وعدل للشط في الدقيقة 47 أشرف المقصي، واستمر التعادل الإيجابي حتى الدقيقة 89، حين استطاع المدافع المهدي الهوني تسجيل هدف الفوز من ضربة ثابتة.

فريق الاتحاد رفع رصيده إلى النقطة 19، أما فريق الشط الذي يقبع في آخر تراتيب المجموعة الثانية فيظل بأربع نقاط.

وتقام اليوم الثلاثاء، مباريات الأهلي طرابلس مع الأولمبي بملعب طرابلس، ونجوم أجدابيا وخليج سرت بملعب شهداء بنينا، ورفيق يواجه الاتحاد المصراتي.

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