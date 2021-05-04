الأولمبي ضيف الأهلي طرابلس.. ورفيق يواجه المصراتي.. ونجوم أجدابيا أمام خليج سرت

جانب من مباراة الأهلي طرابلس والاتحاد (صفحة الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)

يتجدد الموعد، اليوم الثلاثاء، مع ثلاث مباريات في الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، فعلى ملعب طرابلس، يحل الأولمبي ضيفا على الأهلي طرابلس، بقيادة الحكم محمد برشدان ومساعديه عزالدين عطية ومحمد سلامة والحكم الرابع أحمد خضر والمراقب أحمد أبوشعالة.

الأهلي طرابلس في رصيده 16 نقطة، والأولمبي تسع نقاط، وكلاهما خاض ثماني مباريات.

وبملعب مصراتة، يحل فريق رفيق ضيفا على الاتحاد المصراتي، بإدارة الحكم عبدالباسط شهوب والمساعدين سفيان علي وأحمد ضيف والحكم الرابع عبدالباري محجوب والمراقب أسامة الأشهب.

الاتحاد المصراتي في رصيده 13 نقطة، ورفيق برصيد سبع نقاط.

وبملعب بنينا ببنغازي، يلتقي نجوم أجدابيا مع خليج سرت، بإدارة الحكم محمد القبضي والمساعدين رمزي القاضي ومحمد العريبي والحكم الرابع أيوب الفرجاني والمراقب فيصل بادي.

خليج سرت برصيد ست نقاط، ونجوم أجدابيا خمس نقاط.