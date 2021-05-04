صرمان يعبر ورشفانة ويتأهل لنهائي قدامى الطائرة

جانب من منافسات قدامى الطائرة (فيسبوك)

جرت أمس الإثنين بقاعة نادي الترسانة بسوق الجمعة بطرابلس أولى مباراتي الدور نصف النهائي لبطولة عياد المصراتي لقدامى الكرة الطائرة.

جمعت قدامى صرمان ورشفانة، وتميزت بالندية والإثارة والتشويق، تقدم صرمان بنتيجة الشوط الأول 25/15، والشوط الثاني كان التفوق فيه لرشفانة 25/21، والشوط الحاسم تفوق فيه صرمان بفارق نقطتين 19/17، وبهذا الفوز يتأهل صرمان للنهائي، ويقابل الفائز من مباراة اليوم الثلاثاء التي تجمع طرابلس مع اسبيعة.

إدارة مباراة صرمان ورشفانة، جاءت عبر الحكمين إسماعيل الكيلاني وحسن النيفرو والمسجل على الشتيوي.

يشار إلى أن نهائي البطولة سيقام الجمعة المقبل، في تمام الساعة الحادية عشرة مساء بتوقيت ليبيا.