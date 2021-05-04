تمديد فترة التسجيل الثانية بالدوري الليبي الممتاز

شعار اتحاد كرة القدم الليبي (أرشيفية : الإنترنت)

أصدرت لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم قرارا بشأن تمديد فترة التسجيل الثانية لمسابقة الدوري الممتاز، وقال اتحاد الكرة، في بيان عبر حسابه على موقع التواصل «فيسبوك»: «قرار مجلس إدارة الاتحاد الليبي لكرة القدم رقم (30) لسنة 2021 بشأن تمديد فترة التسجيل الثانية لمسابقة الدوري الممتاز».

وجاء تمديد فترة التسجيل الثانية للاعبين بالدوري التي بدأت من يوم 29 أبريل الماضي حتى 20 مايو الجاري، يأتي ذلك على أن تقدم طلبات شهادة الانتقال الدولية على منظومة «TMS»، في موعد أقصاه 7 مايو الجاري، وفقا للآلية المعتمدة على المنظومة الإلكترونية لانتقالات اللاعبين.

وسبق وحددت لجنة المسابقات موعدا لبداية الدوري الليبي على مستوى الدرجة الأولى، وطلبت لجنة المسابقات في رسالة لها موجهة إلى الاتحادات الفرعية بضرورة إبلاغ فرق الدرجة الأولى الواقعة في نطاق كل اتحاد بأن موعد انطلاق مسابقة دوري الدرجة الأولى سيكون خلال الأسبوع الأول من شهر يونيو المقبل، كما طلبت أيضا لجنة المسابقات بأن تتم مراجعة لجنة قيد اللاعبين اعتبارا من الأول من مايو المقبل لإتمام إجراءات تسجيل اللاعبين.

وأخيرا اختتمت بمدينة طبرق دورة الرخصة «C» لمدربي كرة القدم، التي استهدفت 30 مشاركا من مدن طبرق وبنغازي وامساعد والقبة والبطنان وأجدابيا وسرت والجغبوب، وقال المدير الفني بالاتحاد الليبي لكرة القدم، محمد الشارف، وأحد المحاضرين بالدورة: «الدورة تواصلت لثلاثة أسابيع، وبمعدل 50 ساعة في الجانب النظري و70 ساعة في الجانب العملي، ومن المحاضرين فيها محمود الزياني وعبدالمطلوب مختار في علم التدريب، وعبدالفتاح قمبيج في علم النفس الرياضي والدكتور مجدي محمد في العلاج الرياضي، والحكم الدولي السابق آدم بوحليقة في قانون كرة القدم».

وأضاف الشارف: «أيضا ضمت المدرب والمعد البدني التونسي تامر الخضراوي في مجال الإعداد البدني، واختتمت الدورة بالامتحانات العملية والنظرية بقاعة محاضرات فندق باب طبرق، وكذلك بملعب نادي الصقور».

وعن برنامج الدورة قال الشارف: «برنامج الدورة C من تصميمي، وتم اعتماده من إدارة التطوير بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وهو موحد للجميع دورات الرخصة C ويشمل المحاضرات التالية في الجانب النظري، ومتطلبات المدرب، والمهارات الأساسية في كرة القدم، ومبادئ التعليم والتدريب، وتخطيط حصة التدريب، ونظام الطاقة».

أيضا شملت المحاضرات «التواصل بين اللاعب والمدرب، وحراسة المرمى، وفلسفة تطوير اللاعبين، ومبادئ اللعب في الدفاع والهجوم، والألعاب المصغرة، وعلم النفس الرياضي، وقانون اللعبة، والإدارة الرياضية، والأهداف المنهجية، والتخطيط الرياضي، والكور الثابتة، وإصابات الملاعب، وتحليل المباراة».