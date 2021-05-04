الدبيبة يسلم جائرة الدولة التقديرية للصحافة لفيصل فخري

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 04 مايو 2021, 12:00 صباحا
الدبيبة يسلم جائرة الدولة التقديرية للصحافة للصحفي الرياضي فيصل فخري، 4 مايو 2021 (بوابة الوسط)

منحت حكومة الوحدة الوطنية، الإثنين، الصحفي الرياضي، فيصل فخري جائزة الدولة التقديرية للصحافة، في نسختها الأولى.

جاء ذلك خلال احتفالية باليوم العالمي لحرية الصحافة نظمتها الحكومة، وسلم رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة الجائرة إلى فخري.  حضر الاحتفالية بالجائرة التي استحدثت للمرة الأولى صحفيون عرب من مصر ولبنان والإمارات العربية المتحدة وقطر، الى جانب حشد من الصحفيين الليبيين.

ويعد فخري أحد رواد الصحافة الرياضية الليبية. حيث ولد بمدينة درنة عام 1946 وبدأ مشواره الصحفي العام 1964 في صحيفة برقة، والتي تحول اسمها فيما بعد إلى صحيفة الأمة.

عمل في عدة صحف ليبية متخصصة في الشأن الرياضي مثل الحقيقة، والرقيب، والبشائر، والشعلة، والريبورتاج، والجهاد، والكفاح، و الشورى، و الهدف، و طرابلس الغرب، و البلاغ، و الرياضة الجماهيرية. و ترأس فخري تحرير مجلة «قورينا» التي أصدرتها كلية الآداب والتربية بالجامعة الليبية سابقا في عام 1969، بالإضافة إلى الإشراف على القسم الرياضي بمجلة «شباب العرب».

من أشهر مؤلفاته «لمحات من تاريخ الكره الليبية»، و«قصة لاعب»، و«الدليل الرياضي نتائج مباريات منتخبات الجماهيرية»، و«دليل كأس العالم 1990»، و«دليل كأس العالم 1994»، و«تاريخ مسابقات الكرة الليبية الجزء الأول 1997»، و«تاريخ مسابقات الكرة الليبية الجزء الثاني 1998»، و«الدليل الرياضي لنتائج مباريات الأندية الليبية مع الفرق الخارجية». وحصل فخري علي عدة شهادات تقدير وتكريم ودروع محلية ودولية. 

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