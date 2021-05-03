رسالة من «كاف» لاتحاد الكرة الليبي بشأن تصفيات كأس العالم

شعارا الكاف واتحاد الكرة الليبي (أرشيفية: الإنترنت)

كشف مجلس إدارة اتحاد كرة القدم الليبي، تلقيه رسالة جديدة من نظيره الأفريقي «كاف»، بخصوص رفع الحظر عن الملاعب الليبية أخيرًا بشكل جزئي، في انتظار الرفع الكامل من قبل الاتحاد الدولي «فيفا».

وجاء في رسالة قصيرة لاتحاد الكرة قال فيها «بناء على التقرير والمستندات التوثيقية، الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يخاطب الاتحاد الليبي، بشأن اعتماد ملعب شهداء بنينا الدولي ببنغازي، لاستضافة مباريات المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، خلال التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم (قطر 2022)، ويؤكد ضرورة تنفيذ بعض المتطلبات الأخرى لضمان استمرارية اعتماد الملعب ضمن قائمة ملاعب الكاف المعتمدة»، بحسب ما جاء عبر صفحة الاتحاد الليبي لكرة القدم عبر «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

وتترقب كرة القدم الليبية خطوة جديدة في مشوار رفع الحظر على ملاعبها، الذي امتد لأكثر من سبع سنوات، عانت خلالها الكثير من الأزمات الفنية والمادية، بعد قرار الاتحاد الأفريقي «كاف» رفع الحظر بشكل جزئي، ليتبقى قرار آخر مماثل من قبل الاتحاد الدولي «فيفا» بهدف رفع الحظر على الصعيد الدولي، ومن ثم استقبال الملاعب الليبية مباريات المنتخب الوطني في التصفيات المؤهلة نحو كأس العالم المقبلة بقطر 2022.

وقد أنهى وفد «كاف» زيارته لمدينة بنغازي، التي تواصلت لأربع وعشرين ساعة زار خلالها الوفد الذي ترأسه جبريل هيما حميدو رئيس اتحاد النيجر ملعب شهداء بنينا، وفندقي تيبستي وجليانة، وملعب التدريبات الجانبي لملعب بنغازي، واختتمها بالاجتماع الأمني الذي عقد بفندق تيبستي، حيث أكد اتحاد الكرة الليبي توفير وتقديم كل الضمانات والظروف المطلوبة التي كان لها الأثر الطيب، ومن شأنها أن تعزز من إنهاء رفع الحظر المفروض على الملاعب الليبية منذ أكثر من سبع سنوات.

سجل وفد «كاف» ملاحظات على الملاعب الليبية، ووعد بزيارة سريعة مجددًا لملعب بنينا ببنغازي لمتابعة عمل الملاحظات المطلوبة، كونه الأقرب لاستقبال المباريات في الوقت الحالي، في حين استبعد تمامًا ملعب العاصمة طرابلس بسبب تواضع مستواه، إلا أن هيئة الشباب والرياضة وعدت بالتدخل السريع وعمل الصيانة المطلوبة لملعب العاصمة.

صورة ضوئية من خطاب «كاف» للاتحاد الليبي (صفحة اتحاد الكرة الليبي عبر فيسبوك)

صورة ضوئية من خطاب «كاف» للاتحاد الليبي (صفحة اتحاد الكرة الليبي عبر فيسبوك)

صورة ضوئية من خطاب «كاف» للاتحاد الليبي (صفحة اتحاد الكرة الليبي عبر فيسبوك)