إجراءات تأديبية وإفراج عن 3 لاعبين وصفقة مالية في الأهلي بنغازي

المالي ساديو كانوتي يتوسط السعيطي وبوجلبان (صفحة الأهلي بنغازي عبر فيسبوك)

يستعد فريق الكرة الأول بنادي الأهلي بنغازي للانخراط في مسابقة الدوري العام الممتاز الليبي؛ حيث يحل ضيفا، اليوم الإثنين، على التحدي، بعد أن ودع دور المجموعات في بطولة الكونفدرالية.

وفي إطار الاجراءات الإدارية والتأديبية، أعلنت إدارة النادي، عبر بيان قصير، مثول بعض اللاعبين للتحقيق، وقالت: «بعد مثولهم أمام لجنة التحقيق واتخاذ كل الإجراءات القانونية؛ مجلس إدارة النادي الأهلي يأذن لكل من اللاعبين جواد رزق وأحمد شلبي وسفيان تشيكو بالعودة إلى مباشرة التدريبات رفقة زملائهم بالفريق الأول لكرة القدم لخوض غمار المرحلة المقبلة، كما تعهد اللاعبين بتطبيق اللوائح المعمول بها داخل أروقة النادي، وعدم تكرار ما بدر منهم مجددا»، دون أن يكشف عن تفاصيل خروج اللاعبين عن النص، بحسب ما ذكرته الصفحة الرسمية للنادي الأهلي بنغازي عبر فيسبوك.

في الوقت نفسه، أعلنت الإدارة ترحيبها بالتعاقد مع أولى صفقات الميركاتو الصيفي؛ لاعب خط الوسط الدولي المالي ساديو كانوتي؛ ليعزز صفوف الأهلي بنغازي، ابتداء من مرحلة الإياب بعقد يمتد لثلاث سنوات ونصف السنة، قادما من نادي الملعب المالي.