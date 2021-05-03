أول فوز لدارنس.. النصر يتقدم.. الخمس يقتنص في الدوري الليبي الممتاز

مباراة دارنس والتعاون (صفحة دارنس عبر فيسبوك)

حقق فريق دارنس أول انتصار له في مسيرته بالدوري الليبي الممتاز، بعد فوزه، أمس الأحد، على فريق التعاون بأجدابيا بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات الجولة التاسعة من المسابقة.

كان افتتاح الأهداف من ركلة جزاء عن طريق علي دخيل، وقبل نهاية الشوط الأول عدل للتعاون الشامخ العبيدي، وفي الدقيقة 65 أضاف دارنس الهدف الثاني عن طريق اللاعب محمد العوامي، وفي الدقيقة 80 سجل دارنس الهدف الثالث عن طريق اللاعب جلال شاهين.

الفوز هو الأول لدارنس ليصبح رصيده سبع نقاط، وهذه هي الخسارة الرابعة للتعاون ليتجمد رصيده عند النقطة الثامنة.

وفي ملعب شيخ الشهداء بمدينة البيضاء، عاد فريق النصر بفوز صعب من خارج الديار، ووصل إلى النقطة 22 مؤقتا، عندما فاز على الصداقة بنتيجة هدفين مقابل هدف.

جاء هدف النصر الأول عن طريق محمود والو، والهدف الثاني جاء بنيران صديقة، أما هدف الصداقة فجاء عن طريق اللاعب محمد الشريف، بهذه النتيجة تصدر النصر المجموعة الأولى بـ22 نقطة، وبقي الصداقة بنفس رصيده السابق سبع نقاط.

وفي ملعب طرابلس، شهد مباراة الوحدة والخمس، ضمن منافسات المجموعة الثانية، وانتهت بفوز الخمس بهدفين نظفين.

الخمس عاد بثلاثة نقاط ثمينة جعلته يتقدم خطوات في المجموعة الثانية، وهو الفوز الثالث له في المسابقة، سجل هدفي الخمس اللاعب أيمن حربيش ثنائية في الدقيقة 51 والدقيقة 79، وبهذه النتيجة وصل الخمس إلى النقطة 14، بينما تجمد رصيد الوحدة عند النقطة الثامنة.

ويشهد اليوم الإثنين مباريات جديدة؛ حيث يلتقي الأخضر مع الأنوار، والتحدي يلتقي الأهلي بنغازي ضمن منافسات المجموعة الأولى، وفي المجموعة الثانية، الاتحاد يلتقي الشط على أرضية ملعب طرابلس.