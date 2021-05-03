الأهلي بنغازي يواجه التحدي.. الاتحاد يلتقي الشط في الدورى الليبي الممتاز

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الإثنين 03 مايو 2021, 11:58 صباحا
مباراة للأهلي بنغازي أمام الهلال في الدوري (صفحة الأهلي بنغازي عبر فيسبوك)

تتواصل خلال شهر رمضان المبارك، وعلى الأضواء الكاشفة، مباريات الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، ويتجدد الموعد مع مباراتين، اليوم الإثنين.

في المجموعة الأولى، وعلى ملعب بنينا سيجمع اللقاء الأهلي بنغازي والتحدي، بإدارة الحكم مفتاح العلمي، والمساعدين وليد بوحراره ومنجي أبوشكيوه، والحكم الرابع مصطفى الدرسي، والمراقب شعبان الصادق.

التحدي يدخل المباراة وفي رصيده 16 نقطة من ثماني مباريات، والأهلى بنغازي بتسع نقاط من ثلاث مباريات، وله خمس مباريات مؤجلة؛ بسبب مشاركته الأفريقية.

وبملعب طرابلس سيجمع اللقاء الاتحاد مع الشط، بإدارة الحكم عصام الجهاني والمساعدين صلاح الحاسي ومروان فرج والحكم الرابع عبدالمؤمن الراعي والمراقب فتحي الخباط، الاتحاد في رصيده 16 نقطة من ثماني مباريات والشط أربع نقاط من ثماني مباريات.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

النصر يلتقي الصداقة.. الوحدة مع الخمس.. التعاون يواجه دارنس في الدوري الليبي ...
رياضة محلية
أميرة عبدالقادر تتوج ببطولة «ملكات الشطرنج الليبي»
رياضة محلية
كاركاتير خيري - اللجنة العسكرية (5+5) تطالب بسحب المقاتلين الأجانب والمرتزقة دون...
كاريكاتير
دباير (الحلقة 5)
فيديو
ناس اليوم (الحلقة 19)
فيديو
لمسة وفاء - عبدالقادر المهدي (الحلقة 19)
فيديو
الزهراء لنقي: الانتهاء من صياغة القاعدة الدستورية للانتخابات
ليبيا
جريمة مروعة.. ملثمان يقتلان شقيقهما وزوجته وطفليهما قبل الإفطار في كاباو
ليبيا
جريدة «الوسط»: سخونة أحداث تشاد تسخن ملف المرتزقة في ليبيا
ليبيا
«الداخلية»: ضبط تشكيل عصابي يمتهن التشهير والابتزاز عبر مواقع التواصل
ليبيا
دراما النصف الأول.. إنتاج ضخم لأعمال دون المستوى
ثقافة وفن
الكيلاني: إيداع المبالغ المالية لمنحة الزوجة والأبناء بحسابات المواطنين بداية ...
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«ماي فلاور 400» أول قارب ذكي من دون قبطان بشري