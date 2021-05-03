الأهلي بنغازي يواجه التحدي.. الاتحاد يلتقي الشط في الدورى الليبي الممتاز

مباراة للأهلي بنغازي أمام الهلال في الدوري (صفحة الأهلي بنغازي عبر فيسبوك)

تتواصل خلال شهر رمضان المبارك، وعلى الأضواء الكاشفة، مباريات الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، ويتجدد الموعد مع مباراتين، اليوم الإثنين.

في المجموعة الأولى، وعلى ملعب بنينا سيجمع اللقاء الأهلي بنغازي والتحدي، بإدارة الحكم مفتاح العلمي، والمساعدين وليد بوحراره ومنجي أبوشكيوه، والحكم الرابع مصطفى الدرسي، والمراقب شعبان الصادق.

التحدي يدخل المباراة وفي رصيده 16 نقطة من ثماني مباريات، والأهلى بنغازي بتسع نقاط من ثلاث مباريات، وله خمس مباريات مؤجلة؛ بسبب مشاركته الأفريقية.

وبملعب طرابلس سيجمع اللقاء الاتحاد مع الشط، بإدارة الحكم عصام الجهاني والمساعدين صلاح الحاسي ومروان فرج والحكم الرابع عبدالمؤمن الراعي والمراقب فتحي الخباط، الاتحاد في رصيده 16 نقطة من ثماني مباريات والشط أربع نقاط من ثماني مباريات.