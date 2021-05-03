مفتاح الصويعي بطلا لشطرنج موظفي غوط الشعال

منافسات الشطرنج في ليبيا (أرشيفية : الإنترنت)

نظمت، أمس الأحد، بصالة مستشفى غوط الشعال التخصصي، بطولة في الشطرنج لموظفي المستشفى، تحت تنظيم وإشراف منظمة بيدق سالك وبمشاركة 17 موظفا.



جاء الترتيب العام للبطولة ليشهد تتويج اللاعب ️مفتاح الصويعي بكأس البطولة والميدالية الذهبية، برصيد ست نقاط، وتوج اللاعب ️أحمد عرعارة بالميدالية الفضية، برصيد خمس نقاط، وتوج بالميدالية البرونزية اللاعب ️أمجد حسين برصيد خمس نقاط، ورابع الترتيب اللاعب صدام سويدان، وخامسا ️عبدالله شاحوت.

يشار إلى أن البطولة أقيمت بنظام الشطرنج الخاطف ومن سبع جولات، والزمن خمس دقائق + ثلاث ثوانٍ عن كل نقلة، تحت إشراف مدير البطولة خالد الجالي، وحكمي البطولة هاشم النعمي وميلاد الفيتوري.