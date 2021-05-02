النصر يلتقي الصداقة.. الوحدة مع الخمس.. التعاون يواجه دارنس في الدوري الليبي الممتاز الليبي

النصر في لقاء سابق بالدوري الليبي (أرشيفية : الإنترنت)

يتجدد الموعد، اليوم الأحد، مع ثلاث مباريات في الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، مباراتين في المجموعة الأولى، بملعب بنينا، حيث يلتقي التعاون مع دارنس بداية من العاشرة والنصف مساءً، بإدارة الحكم أحمد الشلماني، والمساعدين عطية محمد وعبدالباسط سعيد والحكم الرابع بشير سويسي، والمراقب عبد العزيز الشريف، التعاون برصيد 8 نقاط من 8 مباريات، ودارنس 4 نقاط من 7 مباريات.

وبملعب البيضاء، يلتقي الصداقة مع النصر بإدارة الحكم حمزة الثموني، والمساعدان محمد التير وعمر ربيب، والحكم الرابع علي أبوشكيوة، والمراقب عثمان قحيزان، النصر في رصيده 19 نقطة من 7 مباريات، والصداقة 7 نقاط من 8 مباريات.

وفي المجموعة الثانية، سيشهد ملعب طرابلس لقاء الوحدة مع الخمس، بداية الساعة 11 مساءً، بإدارة الحكم محمد الشحومي والمساعدين عبدالسلام العوامي وأسامة الورفلي، والحكم الرابع الشارف الفزاني، والمراقب حسين العارف، الخمس في رصيده 11 نقطة، والوحدة 8 نقاط.