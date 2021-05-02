أميرة عبدالقادر تتوج ببطولة «ملكات الشطرنج الليبي»

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأحد 02 مايو 2021, 10:04 مساء
أميرة تتوج ببطولة الشطرنج (فيسبوك)

توجت، السبت، اللاعبة أميرة عبدالقادر ببطولة «ملكات الشطرنج الليبي» التي أشرفت عليها ونظمتها منطقة بيدق سالك، وبرعاية إدارة مستشفى غوط الشعال التخصصي بمشاركة 12 لاعبة.

توِّجت اللاعبة أميرة عبدالقادر بالميدالية الذهبية والمركز الأول برصيد 6 نقاط، وتحصلت على مبلغ 300 دينار، وتساوت بعدها ثلاث لاعبات برصيد خمس نقاط لكل منهن.

وبكسر التعادل جاءت اللاعبة أبرار بن عاشور ثانية وتحصلت على الميدالية الفضية ومبلغ 250 دينارًا، وثالثة حلت اللاعبة رندة النعاس وتوجت بالميدالية البرونزية ومبلغ 200 دينار، ورابعة منى الفرجاني، وخامسة سعاد الرايس، وسادسة أبرار الفرجاني، وسابعة ندى سويسي، وثامنة أنسام الرايس وتاسعة ديلا الرايس.
   
يشار إلى أن البطولة أُقيمت بنظام الشطرنج الخاطف ومن 7 جولات وبزمن 5 دقائق + 3 ثوانٍ عن كل نقلة.

أميرة تتوج ببطولة الشطرنج (فيسبوك)
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