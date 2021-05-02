تشكيل الاتحاد الفرعي بطرابلس للتايكوندو «itf» وانطلاق الدورة التدريبية الأولى

منافسات التايكوندو (أرشيفية : الإنترنت)

أصدر رئيس المكتب التنفيذي للاتحاد الليبي للتايكوندو «itf» محمد بيت المال، القرار رقم 8 بشأن تشكيل الاتحاد الفرعي بطرابلس، وجاء في القرار «يشكل الاتحاد الفرعي طرابلس الكبرى من كل من شهاب مصطفى أبوجعفر رئيسًا، ومحمد معسود تنتنوش نائبًا، للرئيس، وشهاب نور الذين شرف مقررًا، ومختار عبد القادر بركة أمينًا للصندوق ومنى أحمد شنيبة شؤون المرأة».

وحدد القرار مهام الاتحاد الفرعي، ومن بينها تنفيذ البرامج العامة التي يضعها المكتب التنفيذي، وإدارة وتنظيم شؤون اللعبة بالمنطقة والإشراف على تنظيم المسابقات، وفتح سجلات للأندية بالمناطق وتحصيل رسوم الاشتراك، والإشراف على مدربي الفرق، والفصل في الطعون والاعتراضات التي تقدم له من الأندية وإعداد مشروع الميزانية للاتحاد الفرعي وعرضه على المكتب التنفيذي، وتقديم التوصيات والاقترحات للمكتب التنفيذي.

في الوقت نفسه، وفي أول برنامج رسمي من برامج الاتحاد الليبي، وبعد قرار تكليف اللجان الفنية وإسناد المهام كل حسب اختصاصه، بدأ العمل من قبل لجنة المدربين بالتعاون مع لجنة العلاقات الدولية بالاتحاد، حيث أُقيمت أمس السبت الدورة التدريبية الأولى، وافتتح الدورة رئيس للاتحاد الليبي للتايكوندو محمد بيت المال، ونائب الرئيس ناصر الحاجي، اللذان رحبا بالحضور وشكرا اللجان الفنية على إقامة الدورة وأثنيا على مجهودات الجميع.

بدأت الدورة، التي ألقاها البطل العالمي الأمين عبدالحكيم راشد، وكانت المحاور متمثلة في الاشتباك القتالي والتكنيك داخل المربع القانوني للمباريات الرسمية، وكذلك كيفية احتساب النقاط في المنافسات، كما فُتح باب النقاش والأسئلة من قبل الحضور، وحضر عديد من المدربين الدورة التدريبية من مختلف مناطق ليبيا من المنطقة الشرقية والمنطقة الوسطى والمنطقة الجنوبية وطرابلس الكبرى والمنطقة الغربية، كما حضر ضيف شرف من دولة العراق.

محمد بيت المال (أرشيفية: الإنترنت)