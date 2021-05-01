الأهلي بنغازي يصدر بيان الإنصاف والتحذير من التجاذبات بعد الوداع الأفريقي

الأهلي بنغازي أمام وفاق سطيف الجزائري (صفحة الأهلي بنغازي عبر فيسبوك)

أصدر نادي «الأهلي بنغازي»، اليوم السبت، بيانا عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، جاء فيه «النادي الأهلي يثمن المجهودات المقامة من قبل لجنة المسابقات، وينوه إلى ضرورة تعامل اللجنة وفق مبادئ الإنصاف والعدالة بين جميع الأندية دون استثناء، بما يكفل المنافسة الشريفة داخل أرضية الملعب».

وأضاف البيان: «إذ ينوه النادي الأهلي إلى جاهزيته واستعداده للعب وفق الجدول الصادر عن لجنة المسابقات بخصوص مواعيد المباريات المؤجلة، كما يؤكد أن نجاح الدوري الليبي لكرة القدم مسؤولية على عاتق الجميع، وعلى رأسهم لجنة المسابقات المطالبة بتطبيق اللوائح بعيدًا عن الضغوطات أو المحسوبية تحت أي طائل أو عذر».

وأوضح: «يحذر من الرضوخ أو الضعف للتجاذبات والتجاوزات الواقعة خلف الكواليس؛ وفي الوقت الذي يراقب فيه النادي الوضع بكافة جوانبه وعلى دراية بما يحدث، يتعهد بالمساهمة في نجاح الدوري تحت إطار الروح الرياضية؛ وسيقف بالمرصاد لأي محاولة فرض واقع باستخدام الضغط والنفوذ، فتلك الأيام قد ولت».

وودع فريق «الأهلي بنغازي» كأس الكونفدرالية الأفريقية من دور المجموعات، عقب الخسارة من «وفاق سطيف» الجزائري بهدف دون رد، ليتأهل «أورلاندو» متصدرًا بتسع نقاط وبنفس الرصيد في المركز الثاني تأهل «إنيمبا»، وحل «وفاق سطيف» ثالثًا برصيد ثماني نقاط و«الأهلي بنغازي» رابعًا برصيد سبع نقاط، وحقق «الأهلي بنغازي» خلال دور المجموعات الفوز على «وفاق سطيف» و«إنيمبا»، وتعادل مع «أورلاندو» وخسر من «أورلاندو» و«سطيف» و«إنيمبا»، في مجموعة اعتبرت الأصعب كون كل الفرق المنافسة لممثل ليبيا سبق لها الفوز بألقاب البطولة.