185 هدفا.. وعقوبات مالية بالآلاف وإيقافات في الدوري الليبي الممتاز

مباراة الأخضر والهلال في الدوري الممتاز (صفحة نادي الأخضر عبر فيسبوك)

اختتمت الخميس مباريات الجولة الثامنة من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، الذي شهد مباراة ديربي العاصمة، وعقوبات على نادي «الأخضر البيضاء» بالحرمان من اللعب على ملعبه ثلاث مباريات وغرامة مالية تقدر بعشرة الآف دينار ليبي، وغرامة مالية على فريق «النصر» تقدر بثلاثة آلاف دينار.

مباريات الأسبوع الثامن شهدت توقف المباريات بسبب هروب الكهرباء عن ملعبي طرابلس وزوارة، وكذلك ملعب شيخ الشهداء بالبيضاء، وتم استكمال المباريات ومن بينها مباراة «الوحدة» و«الأولمبي» و«المدينة» و«رفيق».

آخر مباريات الأسبوع الثامن أُقيمت بملعب طرابلس وجمعت مباراة «أبوسليم» و«الشط» وانتهت بفوز فريق «أبوسليم» بهدف جاء من ركلة جزاء عن طريق معاذ عبود، وفيما يلي نتائج مباريات الأسبوع الثامن:



المجموعة الأولى

«النصر» × «دارنس» 1-0.

«الهلال» × «الأخضر» 3-1.

«التحدي» × «التعاون» 1-0.

«شباب الجبل» × «خليج سرت» 1-1.

«الأنوار» × «الصداقة» 2-1.

المجموعة الثانية

«الاتحاد» × «الأهلي طرابلس» 0-0.

«المحلة» × «السويحلي» 0-0.

«الأولمبي» × «الوحدة» 0-0.

«الخمس» × «الاتحاد المصراتي» 0-1.

«المدينة » × «رفيق» 1-0.

«أبوسليم» × «الشط» 1-0.

شهد الأسبوع تسجيل 13 هدفًا وخروج البطاقة الحمراء في مباراتين، كما تم تسجيل 185هدفًا من 91 مباراة في المسابقة حتى الأسبوع الثامن في الدوري، هدافي الدوري معتز المهدي سبعة أهداف، وفيصل البدري سبعة أهداف، وكل من عبدالرحمن العمامي والصغير الكانوني وكرست ويعقوب عبدالله أربعة أهداف.

ترتيب المجموعة الأولى : النصر 19 نقطة، الأخضر 18، الهلال 17، التحدي 16، الأهلي بنغازي 9، التعاون 8، الصداقة 7، خليج سرت 6، الأنوار 5، دارنس 4، شباب الجبل 4.

ترتيب المجموعة الثانية : الأهلي طرابلس 16، الاتحاد 16، الاتحاد المصراتي 13، المدينة 12، الخمس 11، المحلة 10، السويحلي 9، الأولمبي 8، أبوسليم 8، الوحدة 8، رفيق7، الشط 4.

تشهد مباريات الأسبوع التاسع مباراة ديربي بنغازي، حيث حددت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم الجمعة المقبل موعدًا لديربي بنغازي بين «الأهلي بنغازي» و«النصر» بملعب شهداء بنينا وبإدارة طاقم تحكيم ليبي.