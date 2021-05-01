صرمان وورشفانة.. طرابلس يواجه اسبيعة في قدامى الطائرة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | السبت 01 مايو 2021, 03:50 مساء
منافسات قدامى الكرة الطائرة (إنترنت)

كشفت اللجنة المشرفة على بطولة عياد المصراتي لقدامى لاعبي الكرة الطائرة، جدول مباريات دور نصف النهائي من البطولة، التي تنطلق غدًا الأحد بصالة نادي الترسانة بسوق الجمعة في طرابلس.

الانطلاق بمباراة لقدامى ورشفانة وصرمان، أما اللقاء الثاني فسيقام الثلاثاء المقبل بنفس الصالة ويجمع قدامى اسبيعة مع طرابلس.

الفائزان سيلتقيان، الجمعة المقبل، لتحديد الفريق المتوج بكأس البطولة، وسيعقب المباراة الختامية حفل توزيع الكؤوس والميداليات على المتفوقين، وسيتم أيضًا تكريم عدد من الشخصيات الرياضية التي أعطت للعبة الكرة الطائرة الكثير.

منافسات قدامى الكرة الطائرة (إنترنت)
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