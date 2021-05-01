نتائج ليبية مقبولة في تصفيات كأس العالم للشطرنج

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | السبت 01 مايو 2021, 03:03 مساء
عمر فطيس (أرشيفية : الإنترنت)


أسدل الستار الجمعة على التصفيات الأفريقية عن المنطقة الرابعة المؤهلة إلى كأس العالم للشطرنج التي جرت عبر الإنترنت. وجاءت النتائج النهائية للفئتين رجال وإناث على النحو التالي:

توج ببطولة الرجال الدولي المصري أحمد عدلي تصنيف 2574 برصيد ثماني نقاط، وجاء ثانيا الدولي علي ناصر تصنيف 2230 برصيد 7.5 نقطة، وثالثا الدولي الجزائري بلال بالحسن تصنيف 2432 برصيد سبع نقاط، وجاء ترتيب اللاعبين الليبيين عمرو فطيس ثامنا، وهاشم النعمي تاسعا من بين 20 لاعبا، برصيد أربع نقاط لكل منهما.
 
وفي بطولة البنات كانت السيطرة للاعبات مصر اللاتي سيطرن على التراتيب الثلاثة الأولى، فتوجت وفاء شاروك تصنيف 2041 بلقب البطولة برصيد سبع نقاط، وجاءت ثانيا اللاعبة وفاء شاهيندا تصنيف 1918 برصيد سبع نقاط، وثالثا منى خالد تصنيف 2139 برصيد ست نقاط، وجاء ترتيب اللاعبة الليبية سليمة عبدالسلام دون تصنيف في الترتيب الثامن برصيد ثلاث نقاط.

وأشاد رئيس الاتحاد الليبي للشطرنج فوزي بورجعة، بمستوى وأداء اللاعبين الليبيين المشاركين في التصفيات. وقال عبر صفحة الاتحاد على «فيسبوك»: «أداء اللاعبين الليبيين كان جيدا أمام أساتذة كبار في الشطرنج، وبحصول عمر فطيس وهاشم النعمي على الترتيب الثامن والتاسع برصيد أربع نقاط لكل منهما من بين 20 لاعبا».

كما أشاد بورجعة أيضا بمستوى اللاعبة سليمة عبدالسلام، التي تحصلت على ثلاث نقاط في أول مشاركة لها، وقدمت أداء رائعا ضد أفضل لاعبات على مستوى أفريقيا.

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