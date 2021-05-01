زوران يترقب مصيره قبل تصفيات المونديال

زوران فيليبوفيتش ( أرشيفية: إنترنت)

على الرغم من المصير المجهول الذي يكتنف مستقبل المدرب الصربي زوران فيلبوفيتش مع المنتخب الوطني الليبي الأول لكرة القدم، وعدم إفصاح اتحاد الكرة بشكل رسمي ومباشر عن شكل العلاقة بينهما مستقبلاً، بعد وداع التصفيات القارية المؤهلة نحو كأس الأمم الأفريقية المقبلة بالكاميرون دون تأهل، إلا أن جميع الشواهد تؤكد قرب رحيل زوران ووداعه لمنتخب «فرسان المتوسط».

لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل امتد إلى فتح اتحاد الكرة خطوط وقنوات تواصل مع عدد كبير من المدربين الذين يمثلون مدارس تدريبية مختلفة، لتشير إلى قرب نهاية علاقة زوران بالمنتخب الوطني، وأنها في طريقها للتوقف بعد تجربته القصيرة وإخفاقه على واجهتي نهائيات «الشان» وتصفيات «الكان».

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ووصل إلى اتحاد كرة القدم عدد من الملفات والسير الذاتية عن طريق وسطاء، وستكون الأسماء مطروحة بقوة على مائدة النقاش والمفاضلة بين عدد من الأسماء التدريبية التي سيتولى أحدها قيادة المنتخب الوطني الليبي خلال التصفيات المؤهلة نحو كأس العالم المقبلة بقطر 2022، التى ستنطلق أواخر شهر مايو ومطلع شهر يونيو المقبلين، حيث سيلعب المنتخب الوطني الليبي ضمن المجموعة السادسة التى تضم إلى جانبه منتخبات مصر وأنغولا والغابون.

سبق وأعلن رئيس اتحاد الكرة الليبي عبدالحكيم الشلماني، تشكيل لجنة فنية بقيادة خبراء الكرة الليبية؛ من أجل تقييم مدرب المنتخب الوطني زوران، وتقييم تجربته، سواء بالإيجابيات أو السلبيات، ومن المنتظر أن يتلقى الشلماني تقرير اللجنة الفنية، استعداداً لحسم قراره بشأن الجهاز الفني للمنتخب الذي يستعد للمشاركة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم المقررة بعد نحو شهرين.

وقبل التعاقد مع زوران وصل عدد المدربين المرشحين إلى أربعين ملفاً لمدربين عرب وأجانب، وكان اتحاد الكرة شكل لجنة فنية مكونة من فرحات سالم ومحمد الشارف والطيب أميمة، لاختيار المدير الفني الجديد للمنتخب الليبي، بعد أن قدم الجهاز الفني للمنتخب الوطني الليبي الأول لكرة القدم استقالة جماعية، تحت قيادة المدير الفني علي المرجيني، بعد أيام من الخسارة المريرة أمام غينيا الاستوائية، ذهاباً وإياباً، في الجولتين الثالثة والرابعة، ضمن تصفيات المجموعة العاشرة المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية المقبلة بالكاميرون 2022، إلا أن زوران لم يضف شيئاً، لتدخل الكرة الليبية نفق الاختيار من جديد.

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