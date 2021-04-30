ختام قوي وساخن لمباريات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم

منافسات بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم. (إنترنت)

انفرد فريق النصر بصدارة ترتيب فرق المجموعة الأولى عقب فوزه المهم على ضيفه فريق دارنس بهدف دون رد، ليعتلي قمة جدول الترتيب لأول مرة هذا الموسم برصيد تسع عشرة نقطة، جمعها من ستة انتصارات وتعادل في لقاء واحد. وكان فريق النصر أكبر المستفيدين من تعثر الأخضر، الذي كان متصدرا المجموعة قبل انطلاق الجولة الثامنة؛ حيث تعرض لخسارة هي الأولى له هذا الموسم، حين خسر نتيجة مباراته أمام ضيفه الهلال بثلاثية، ليتراجع الأخضر للمرتبة الثانية برصيد ثماني عشرة نقطة من ستة انتصارات متتالية وخسارة وحيدة.

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قفز الهلال بعد هذا الفوز الثمين إلى المرتبة الثالثة برصيد سبع عشرة نقطة، جمعها من خمسة انتصارات وتعادلين وخسارة واحدة، وتقدم التحدي نحو المرتبة الرابعة برصيد ست عشرة نقطة، عقب فوزه على فريق التعاون بهدف للا شيء، ليسجل انتصاره الخامس، بينما بقي التعاون بنفس رصيده السابق وهو ثماني نقاط وبقي في المرتبة السادسة بعد أن تلقى الخسارة الرابعة له هذا الموسم.

وأسفر لقاء خليج سرت وشباب الجبل عن تعادل الفريقين بهدف لهدف، ليصبح لخليج سرت من النقاط ست نقاط في المرتبة الثامنة، بينما يبقى شباب الجبل في المرتبة ما قبل الأخيرة برصيد أربع نقاط. كما حقق الأنوار أول انتصار له على حساب فريق الصداقة بهدفين لهدف، وتقدم نحو المركز العاشر تاركا المركز الأخير لفريق دارنس برصيده السابق وهو أربع نقاط، بينما بقي الصداقة بنفس رصيده السابق وهو سبع نقاط في المرتبة السابعة.

أما على صعيد مباريات فرق المجموعة الثانية فقد انتهت قمة مباريات الأسبوع وديربي الجوار بين فريقي الأهلي طرابلس والاتحاد بالتعادل السلبي دون أهداف، ليتقاسما معا صدارة وقمة جدول ترتيب المجموعة برصيد ست عشرة نقطة لكل منهما، ليتساويا في كل شيء في عدد النقاط وعدد مرات الفوز برصيد أربعة انتصارات وأربعة تعادلات لكل منهما، فيما حافظ الخمس على بقائه في المرتبة الثالثة برصيد إحدى عشرة نقطة، وسجل فريق السويحلي تعادله الخامس في المسابقة عقب تعادله بملعبه سلبيا أمام فريق المحلة دون أهداف، ليصبح للسويحلي من النقاط تسع نقاط ليحل سادس الترتيب، بينما للمحلة من النقاط سبع نقاط، وأصبح ثامن الترتيب.

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من ناحية أخرى، قدم نادي الأخضر اعتذاره عن الأحداث التي رافقت مباراة الفريق أمام الهلال، التي خسرها بثلاثية نظيفة، في الجولة الثامنة من الدوري الليبي. وكانت المباراة توقفت بسبب الشغب عقب تسجيل الهلال هدفه الثالث في الدقيقة 70، ولم تستأنف، وأصدرت إدارة الأخضر بيانا أكدت فيه انحيازها «لشيم الكبار»، وقدمت اعتذارها.

وأكد النادي أن التجاوزات التي وقعت تحدث عادة في كل الدوريات العربية والعالمية ويحدث ما هو أشد في دورينا المحلي، بحسب البيان، وجاء في البيان: «على الرغم من الأخطاء التحكيمية التي أثرت على سير المباراة وتسببت في الشحن الزائد، وإن كنا نظن أن هذه الأخطاء المؤثرة، غير مقصودة».

وشدد الأخضر على حرص مسؤوليه وطاقمه الفني والإداري ولاعبيه وجمهوره ومسؤولي الأمن على سلامة الطاقم التحكيمي للمباراة وأسرة نادي الهلال وأداء واجبنا نحوهم، واختتم البيان: «ننتهز هذه الفرصة لنقدم الاعتذار للوسط الرياضي كافة، والطاقم التحكيمي ونادي الهلال، ونسعى للمضي قدما في مسيرتنا الحافلة بالأخلاق وحسن الضيافة».

سبق وشهدت عدة مباريات بعض التجاوزات، أبرزها مباراة الأنوار وضيفه النصر، التي توقفت على ملعب شهداء الأبيار قبل دقائق من نهايتها، والنتيجة تشير إلى تقدم الضيوف (2-1) في الجولة السادسة.

أيضا انتقد نادي الصداقة حكم مباراة فريقه أمام التحدي، التي خسرها بنتيجة (3-1)، في إطار الجولة الرابعة، على ملعب شهداء بنينا، وقالت الصفحة الرسمية للصداقة على «فيسبوك»، إن حكم المباراة، محمد بن رشدان، لم يكن في مستوى المواجهة، وارتكب أخطاء تحكيمية فادحة، تسببت في تغيير مجريات اللقاء. وفي خطوة مفاجئة، قرر نادي السويحلي الانسحاب في اللحظات الأخيرة من مباراته أمام مضيفه الأولمبي، ضمن ذهاب الأسبوع الخامس، وقبل انسحاب السويحلي من هذه المواجهة، كان فريق الأولمبي متقدما في النتيجة بهدف دون رد، ليتحجج الضيوف ببعض الجماهير التي كانت موجودة في الملعب، ويقبل الفريق على الانسحاب.

كلها أحداث تلقي بظلالها القاتمة على مشاعر الجماهير التي تخرج عن النص، الأمر الذي قد يسيء إلى صورة المسابقة المحلية، في ظل محاولات تجميل الكرة الليبية للخروج بشكل كامل من نفق فرض الحظر عن الملاعب.

من جانبه، حذر رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم حسين البوسيفي، أندية الدوري الممتاز من عدم التجاوب، وهدد بإقامة المباريات على ملاعب محايدة، في حالة عدم استجابة وتعاون الأندية في منع الجمهور من حضور المباريات، ووجه بالخصوص تعميما إلى رؤساء الاتحادات الفرعية بالمناطق، وأشار فيه إلى وجود خروقات وعدم التزام الأندية بتعليمات لجنة تنظيم المسابقات، وأنه لم يجد من التعاون المطلوب، لضمان نجاح الدوري، وطلب من الأندية تكثيف الجهود والتعاون مع الأجهزة الأمنية والجهات المعنية بخصوص منع حضور الجمهور للمباريات.

وأكد البوسيفي، وفي حالة عدم الالتزام والتجاوب سيضطر اتحاد الكرة إلى إقامة ما تبقى من مباريات الدوري على ملاعب محايدة، بتحديد من قبل اللجنة العامة للمسابقات حتى ضمان نجاح الدوري، واكتماله في أحسن الظروف.