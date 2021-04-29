بعد أحداث موقعة الهلال.. حرمان الأخضر من اللعب على أرضه 3 مباريات وتغريمه ماليا

فريق الأخضر. (المركز الإعلامي)

أعلنت اللجنة العامة لتنظيم المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم، اليوم الخميس، عقوبات الأسبوع الثامن من الدوري الليبي الممتاز.

وقررت اللجنة معاقبة نادي الأخضر بغرامة مالية قدرها عشرة آلاف دينار بالإضافة إلى حرمانه من اللعب على أرضه ثلاث مباريات، وذلك عقب الأحداث التي شهدتها مباراة الأخضر والهلال على أرضية ملعب شيخ الشهداء، والمنتهية لصالح الهلال بثلاثية نظيفة.

وقد شهدت مباراة الأخضر والهلال اعتداء من قبل بعض الأشخاص على طاقم التحكيم الذي يقود المباراة أثناء وقبل انقطاع التيار الكهربائي عن ملعب شيخ الشهداء بمدينة البيضاء.

وهذه العقوبة مثل الذي شهدها نادي الأنوار والذي عُوقب؛ بسبب الأحداث التي رافقت مباراة الأنوار والنصر، على ملعب شهداء الأبيار.

وفي السياق نفسه، غرمت اللجنة نادي النصر ثلاثة آلاف دينار، وعاقبت مرافق فريق التحدي حميد سعد بالإيقاف عن مرافقة الفريق لمدة مباراتيْن ودفع غرامة مالية قدرها 500 دينار.

وتأتي هذه العقوبات الرادعة من قبل لجنة المسابقات؛ من أجل ضمان استمرار الدوري دون أي مشكلات أو توقفات.